入境檢疫電子系統上線！減少排隊人龍又免手寫　網：資訊大國

▲疫情來襲，第一線的航空人員也忙到焦頭爛額。（圖／記者李毓康攝）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散快速，行政院和衛福部日前宣布聯合推出「入境檢疫電子系統」（全名：旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統），提升國內檢疫系統和旅客通關速度外，也減少紙張的浪費。而現在疫情擴大，指揮中心也在11日宣布將原本的填寫對象從中港澳旅客擴大成全球旅客，因此不分國籍都要填寫。

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▲桃園機場出境旅客大排長龍。（圖／讀者提供）

據悉，原本的「健康聲明卡」要旅客手寫，還要再給航空人員進行作業程序，因此讓桃園機場出現了上百公尺的排隊人潮。對此，指揮中心推出E化系統，讓全球所有要到台灣的旅客在當地機場上飛機前，就能掃描QRcode來做填寫，而這些資料也會立即傳送到台灣的健保與民政系統。

另外，凡具有台灣手機門號的民眾也能在填寫資料時直接輸入手機號碼，收到驗證簡訊並出示就能直接通關，減少作業時間。而指揮中心也設立了另一個尋人系統給居家檢疫隔離的民眾，這些民眾在入境檢疫系統中還要再填上三個地址，這樣也利於地方機關做追蹤。

▲有台灣手機門號的民眾只需輸入驗證碼就能完成檢疫系統。（圖／翻攝自衛生福利部）

有網友立刻將系統資訊轉貼到PTT發文並表示，台灣在短短幾天之內就趕出了兩套檢疫追蹤系統，還整合了民航局、衛政、民政、警政等各部門，資訊真的超強；而其他其他網友也紛紛在下面留言表示「真的效率驚人」、「台灣防疫真的世界第一」、「鍵盤救國是真的」、「超感謝工程師」等等。

新冠肺炎疫情席捲全球，原本台灣被外界評估為嚴重程度僅次於中國，但截至15日上午台灣目前仍維持18名確診案例，比許多亞洲國家都少，因此也讓外界刮目相看，紛紛大讚台灣的防疫系統超優秀。