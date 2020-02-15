日本恐成重災區爆「退團潮」！旅行社收超高「包機」違約金...消保官說話了

▲國人2019年一整年前往日本人次最多，約500萬。

圖文／CTWANT

目前指揮中心宣布「日本旅遊警示」提升為一級後，引發許多民眾打電話到旅行社辦退團。一位謝先生告訴本刊記者，他幫母親取消4月1日出團飛日本行程，依合約應該是扣2千多元的違約金，「承辦人員說是『包機團』，已經支付了許多費用，所以要改扣1.6萬。」嚇得民眾趕緊請求消保官協助。

新北市主任消保官王治宇表示，目前日本航班正常，民眾解約屬於「任意解約」事項，依合約第13條規定「旅遊開始前第41日以前解除契約者，賠償旅遊費用5%」，但這該條款後面有一條「但書」，就是「旅行社如果能證明其所受損害超過前項標準者，得就其實際損害請求賠償」。

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王治宇進一步解釋說，旅行社還須提出「實際損害證明，才能依單據所列損害總額，請求旅客賠償」。也就是說，旅行社如果已經先支付日本當地旅遊觀光業者的旅館、餐廳、遊樂區等入場券、遊覽車等部分費用，且無法獲對方退款情況之下，旅行社確實也是受到損害，因此就須提出相關單據證明，請求旅客補償。

謝先生得知後無奈地說，「我岳父母也是4月團，人家就依照5%，但不知道是不是包機」，「包機是旅行社為了招攬客人做的，要客人付全部的費用風險，會不會不太公平？」、「旅行社怕訂不到，要先付款，那13條這種有什麼用」。

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