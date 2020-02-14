女兒急載氣喘父遇塞車...她見黑白車狂揮手　暖警8分鐘↓2分鐘搶命

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市10日傍晚一名老翁氣喘病發危急，家人情急下自行載送就醫，不料卻因值下班時段路上車流壅塞，情急下巧遇巡邏車正要出勤，趕緊衝上前揮手求救，員警隨即開啟警示燈、鳴笛，將8分鐘路程縮短至2分鐘，所幸老翁經急救後病情穩定，家屬對於員警幫忙，表示百般感謝。

▲公正派出警員蔡育禎、蔡旻諭，2月10日傍晚6點正準備執行巡邏勤務，在大學路一段停等紅綠燈時，路旁突然衝出一名婦人焦急跑向警車並拍打車窗求援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局斗六分局公正派出警員蔡育禎、蔡旻諭，2月10日傍晚6點正準備執行巡邏勤務，在大學路一段停等紅綠燈時，路旁突然衝出一名婦人焦急跑向警車並拍打車窗求援，婦人表示父親氣喘病發情況危急，須送醫。

婦人告訴員警父親正坐在其車上，由於正值上下班尖峰時間，車流量大，請求警方幫忙協助開道。兩名員警隨二話不說，隨即請婦人駕車跟隨警車後方，由警車沿路鳴笛幫忙協助開道，讓原需8分鐘的車程，僅用2分鐘即抵達臺大醫院雲林分院急診室；老翁就醫後已無大礙，其家屬對員警表示感謝。

公正派出所所長何圳生對於員警在民眾遇有困難時以同理心服務，即時關懷和協助，值得肯定。同時提醒民眾，聽聞救護車或警方蜂鳴器時，請提高警覺，優先禮讓警消車輛通行，讓交通更順暢，行車更安全。

▲公正派出警員蔡育禎、蔡旻諭，執行巡邏勤務遇上民眾緊急求助，二話不說隨即幫忙開導協助就醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲公正派出警員幫忙開道，將8分鐘路程縮短至2分鐘，讓民眾緊急抵達急診室就醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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