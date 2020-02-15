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印度確診3人全部康復！記取果蝠感染教訓　危險人員在家28天自我隔離

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▲▼印度,武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲自從喀拉拉邦傳出首例確診個案以來，國家衛生部門就開始採取行動。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，緊鄰大陸附近的印度，在疫情爆發之後政府先後撤離了武漢僑民、減少航班進出、入境限制令等一系列措施，目前印度境內有3例確診個案，3,000多人隔離觀察中，相對於其他亞洲國家而言，印度的確診人數較少。

根據《新印度快報》報導，印度目前確定的3例個案都來自印度西南部的喀拉拉邦（Kerala），且最近都有大陸旅遊史。目前3例個案都已經康復，而第二例病患於13日出院，但仍須要在家中接受14天的隔離觀察。雖然目前印度境內的確診人數沒有增長的狀況，但地方政府仍對疫情表現出高度警剔。

▲▼新冠肺炎,疫苗,法國。（圖／達志影像／美聯社）。

▲印度政府呼籲，高危險族群的人在家中進行28天自我隔離。（圖／達志影像／美聯社）。

財政部長托馬斯·艾薩克（Thomas Isaac）在推特發文表示，就像先前的尼巴病毒一樣，這次的新冠病毒我們也成功的贏的戰鬥，3例個案已經康復出院，也沒有新的病例產生，自從有了首例確診個案，國家衛生部門就開始對受影響的人群進行隔離，並對可能存在感染他人的危險可疑人員實施家庭隔離措施。

在確診了印度境內的第三個病例之後，喀拉拉邦衛生部長2月3日宣布該邦進入「緊急狀態」，衛生部門很快的成立了一個由專家和醫護人員組成的團隊，地區醫院和綜合醫院都設立了隔離病房，任何不配合的人都要接受法律制裁。幾天下來的防疫，政府於2月7日撤回先前發布的「緊急狀態」。

目前喀拉拉邦仍有3,252人接受隔離觀察，3,218人在家中自我隔離，這些人都是曾去過受疫情影響的地區，或與疑似感染者有過接觸，另外還有34人在醫院的隔離病房中接受治療觀察。在2018年7月時，喀拉拉邦地區多人感染由果蝠傳播的尼巴（Nipah）病毒，造成17人死亡，這次政府記取教訓，對於這一次的肺炎以高水平監測進行預防。
 

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