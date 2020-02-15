上海公廁升級防疫力度！男廁取消垃圾桶　推行「一客一潔」

▲上海男廁取消垃圾桶。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

隨著新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，考慮到糞便傳播的可能性，上海公廁亦成為「戰場」。根據上海市綠化市容局公布的《新型冠狀病毒疫情防控期間公共廁所保潔作業規範》，男廁取消垃圾桶，女廁的垃圾桶則要全部套垃圾袋；清潔人員被要求做到「一客一潔」，只要有人上廁所就要立即消毒。

據《澎湃新聞》報導，上海余姚路453公廁保潔員高女士表示，她早上5點上班後要戴口罩、護目鏡和手套，先把整個公廁消毒、清潔，晚上9點關門前再次消毒、清潔；每次有人來上完廁所，都要再用消毒水噴灑一遍，對廁所的垃圾桶、門把手、水龍頭、馬桶等客人接觸過的地方都會消毒、擦拭，做到「一客一潔」。

高女士說，即便沒有人，每隔1個小時也要全面消毒、清潔；男廁取消垃圾桶，女廁的垃圾桶則要套好垃圾袋，還沒裝滿1/4就會紮緊袋口棄置，每日下午1點和晚上9點關門前，公司還會安排工作人員為公廁四周專門進行全方位大消毒。

高女士還說，「我在上海做公廁保潔員11年，還是第一次遇到這種情況，自己也有些害怕，會一直不停地消毒、清潔。」她還說，疫情期間前來上廁所的人明顯減少了，但每天仍有300多人，之前大概1000多人。

在8日企業復工前夕，為避免因使用公廁引發病毒交叉感染，上海市綠化市容局緊急頒布《新型冠狀病毒疫情防控期間公共廁所保潔作業規範》，要求上海各公廁全面升級疫情防控力度，全力以赴做好公廁行業疫情防控。

根據上述規範，男廁要取消垃圾桶，女廁的垃圾桶則要全部套垃圾袋，垃圾桶內的垃圾超過容積的1/2後應及時進行清理，收集的垃圾紮緊袋口，投放時消毒；日常保潔期間，公廁管理員應加強對各廁間的巡查，確保便馬桶內外整潔，糞便及尿液不殘留，做到「一客一潔」。