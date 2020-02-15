台灣防疫速度為何打趴其他國家？　他提「5字關鍵」鄉民推爆

▲為防堵新冠肺炎，疫情指揮中心相當努力。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）擴散全球，相較於新加坡67例、日本境內41例，台灣的防疫動作似乎快速許多。有網友對此就好奇，台灣的防疫速度之所以打趴其他國家，是否是因為我們「最了解中國」？貼文一出，也掀起一陣討論。

有網友日前在PTT八卦版發文「探討台灣防疫迅速的原因」，他表示目前台灣從「禁止口罩出口」到「限制陸客來台」，防疫政策幾乎都是領先其他國家好幾步的，「根本神屌打其他國家，在台灣限制口罩出口後，網路上就一堆中國人在泰國掃口罩的新聞。」

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原PO好奇，台灣之所以能夠如此決斷地做出決策，是否是因為「台灣是最了解中國的國家？」他認為，畢竟幾十年來被中國大陸打壓，一開始其他多數國家則都是抱持偏向信任中國大陸的態度，等到疫情擴大後才察覺來不及。此外，他也認為，台灣和中國大陸一樣都說中文，資訊傳播的速度自然更快一些。

▲新冠肺炎。（圖／路透）

貼文一出，不少鄉民都相當認同他的觀點，「光語言就贏了，別國還要等翻譯」、「沒錯，生於憂患啊」、「早就被衝康過了」、「阿本仔為了辦奧運，螺絲整個鬆掉」、「這種不是身在其中的外國人不會懂啦」。

不過也有人認為，北韓才是防疫最快速地國家，台灣也是因為有SARS的慘痛經驗，這次才有比較完善的應對措施，「北韓才是先知」、「北韓才是最了解中國，我們只是因為有SARS的慘痛教訓而已」、「其他國家也不是信任中國吧，但可能有誤判」。

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