輕症病患吃中藥有效！陸中醫醫療隊用「針灸＋太極拳」治療

▲新冠肺炎爆發近兩個月，大陸調整確診判定，並積極恢復城市正常運作。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

因應新冠肺炎(COVID-19）疫情延燒，中國國家中醫醫療隊江蘇隊經過培訓後，在14日進駐武漢江夏中醫方艙醫院，開始協助抗疫工作，團隊成員由來自5個省份、20家中醫院的209名醫護人員組成，並得到武漢市江夏區中醫院的配合和支持。

根據《新華網》報導，江夏中醫方艙醫院由中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮擔任名譽院長。他表示，先前的治療經驗顯示，中醫對於新冠肺炎的輕狀病人的確有療效，「病人的症狀、生化指標都有所改善，病程縮短了。」

因為許多病人的病因相近，江夏中醫方艙會依照處方來統一配置中藥配，再針對部分病情有差異的患者單獨調整，除了使用藥物治療外，還會讓患者練習太極拳、八段錦，並配合中醫獨有的針灸、按摩等療程來治療。

▲▼採用針刺或火灸人體穴位來治療疾病。（圖／CFP）

中國國家中醫醫療隊江蘇隊團隊除了涵蓋中醫外，也有重症呼吸、影像、檢驗、護理等專業人員，確保患者能有最好的照顧。

目前江夏方艙醫院可以容納收治400位病患，等到二期工程完工後，還可以再容納400位。張伯禮也表示，為了落實中央決策，輕症病患可以吃中藥療養，「病人進行集中收治，集中標準化治療，把大醫院的床位留給重症患者，這種做法是落實中央決策的一個抓手。」

根據大陸衛健委統計，截至13日下午4點為止，已經啟用了武昌、江漢、東西湖、礄口、漢陽、黃陂、江岸、青山、經開區9個方艙醫院，。目前累計收治病人5620人，出院52人，轉院360人，收艙病人數為5208人。