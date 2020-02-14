大千慈善「到宅沐浴車」4年服務上千人　為失能者暖身更暖心

▲「到宅沐浴」讓失能者也可以享受洗澡的幸福。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

大千慈善事業基金會自2016年1月起辦理苗栗縣首台到宅沐浴車服務，迄今已服務1,090人次，行車里程數也超過5萬公里，不僅讓失能者享受沐浴服務，同時也溫暖他們的心。大千到宅沐浴車護理師徐月華表示「這是一個辛苦卻又充滿感動的工作」。

大千慈善事業基金會表示，到宅沐浴車團隊是由護理師、照顧服務員及設備操作技術人員組成，從沐浴前評估、沐浴設備組裝、個案穿換衣服、移位、沐浴、到使用後的清理，都由團隊運用專業、各司其職為失能者服務。

徐月華護理師指出，服務過程中常遇到許多不同的狀況，曾遇過一位賴爺爺，家屬說他有躁動及暴力的行為，且怕他會自己抽拔鼻胃管，因此平常都用網球拍手套約束他，當我們取下約束帶要幫他沐浴時，爺爺突然拍打我的手。

▲到宅沐浴車，4年來服務過上千名失能者，行車里程數也超過5萬公里。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐月華說，當下大家都很緊張，認為他要亂打人了，因為爺爺無法說話，我詢問他是不是想表達什麼，就看到爺爺努力比出已攣縮嚴重的大拇指，再跟他確認之後，才知道爺爺是想跟我們說謝謝；原來賴爺爺因肢體攣縮、動作不協調的關係，常常做出來的動作，會讓人誤以為是要打人，若能細心去了解，就知道這些動作背後的原由了。

徐還說，也曾服務過一位重度失能且有精神疾患的邱阿姨，她臥床多年，已有2年的時間未洗澡。當工作人員為她沐浴時，她開心的唱起歌，而且家屬說沐浴後的當天晚上，是她這麼多年來睡的最安穩的一次；她強調，許多個案及家屬的回饋與感謝，總讓大家感動不已「對我而言，這份工作不再只是幫個案洗澡，也讓我對失能者及照顧的家屬有更深一層的了解與同理心，大千到宅沐浴車將會持續秉持初衷，為有需求的民眾服務」。

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