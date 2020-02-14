武漢21歲男大生痊癒！狂看動漫「二次元之力」戰勝病毒：要活著聽演唱會

▲武漢一名21歲男大生確診後，狂看動畫撐過治療的痛苦。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

武漢一名21歲男大生小周（化名）上月突然開始發高燒、肌肉痠痛又狂咳，被院方懷疑是高度疑似新冠肺炎，甚至連家人都被感染。歷經20天的檢測、隔離管理，他也透露這一路上支撐他的就是動畫，「我那時就看動畫，邊看邊哭，意識到平靜的日子以後再也沒有了 」。

小周在個人微博PO出抗病的過程，表示他1月17日出現肌肉痠痛的症狀，以為是小感冒的他自行服用藥物治療，沒想到20日連食慾都消退，21日更吃不下任何東西，最後才接收到新冠病毒有人傳人的危險，因此立刻聯繫家人，並在22日凌晨到醫院就診。

小周說，他家距離華南海鮮市場僅10分鐘的車程，從小到大都在那購買海鮮，但很確定不是在那邊感染的；另外，他到院後被驗出雙肺感染，但醫院內沒有核酸試劑盒，因此被列為高度疑似病例，先使用口服藥進行治療。

「當時相當痛苦，每天都吐」他回憶當時情況，21日到25日在家中進行隔離，但高燒導致食慾不振，全身痠痛也因不斷地咳嗽而痛苦不已，讓他瀕臨崩潰的邊緣，加上藥的副作用讓他上吐下瀉，每天只能看著喜歡的東西分散注意力。

▲小周夢到聲優兩次，決定撐下去去聽演唱會。（圖／翻攝微博）



此時，小周回想起最愛看的動畫《偶像大師灰姑娘女孩》，「這個片子也算是勵志片吧，女主角也遭受比較不公平的待遇，也算是精神上的打擊吧，但她挺過來了」，「當初看得時候就覺得很激勵我，現在又看一遍，給了我很大的力量」，甚至連續2晚夢到女主角的聲優大橋彩香、福原綾香，「她們就是我的精神支柱」。

小周靠著這股信念戰勝了病魔，在後續檢查都逐漸好轉，兩次檢測結果都是陰性，「現在想我是不是假陰性，不敢掉以輕心，保持隔離狀態，藥也在吃」，「我要活下來！再苦再難也要挺過來！我要活著去看她們以後的演唱會！」

網友看完也紛紛留言，「我當時也看這部，邊看邊哭」、「我要活下去，我還想看新番」、「醫學奇蹟」、「恭喜康復」、「看偶像大師治好病」、「想騙我看偶像大師啊」。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～