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快訊／又1港人居家隔離失聯！　新北市公布男子姓名協尋

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▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新北再一名香港人居家隔離失聯。（示意圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，繼北市需要居家隔離14天的3港人失聯尋獲後，14日晚間再傳出新北一名港人失聯，新北市府表示，該名男性港人自2月7日返台後就此失聯，電話、地址都找不到人，因此，新北市民政局公布失聯者姓名為「張家豪」，盼全民協尋。

民政局指出，張家豪2月7日從香港入境，填寫的居家檢疫地點為新北市林口文化二路一處民宅，但民政人員致電聯繫不上，會同警方上門訪查，才赫然發現該地址非正確駐所，而且一連數天電話都無人接聽，因此依規定公布姓名。

請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或（02）2960-3456分機7950與防疫機關聯繫。

▲▼新北公布一人失聯。（圖／新北市政府）

▲新北公布一人失聯。（圖／新北市政府）

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