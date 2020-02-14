長榮新城國宅地面龜裂住戶憂地層下陷損屋　陳亭妃：鐵道局速處

▲台南市北區長榮新城國宅地面龜裂，住戶憂地層下陷損屋，立委陳亭妃、市議員陳怡珍邀鐵道局會勘，並請該局儘速解決讓住戶安心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區長榮新城國宅因鐵路地下化施工致地面龜裂，住戶憂心未來恐會地層下陷損及房屋結構，立委陳亭妃、市議員陳怡珍14日邀鐵道局會勘，對於大樓旁走道地面龜裂容易造成住戶恐慌一事，要求鐵道局於2週內改善，未來有施工要進行監測時，也必需有國宅管委會派員陪同，讓監測作業公開透明化取信住戶。

長榮新城國宅管委會主委宮士君表示，長榮新城國宅A棟及S棟緊鄰鐵路地下化工程施工致地面龜裂數十公尺，住戶擔心未來會更嚴重，引發地層下陷房屋傾斜損及管線及房屋結構，希望鐵道局能協助改善讓住戶安心。到場關心的長勝里長吳澐晏及永祥里長高凱旋都表示，連續壁施工對大樓結構的影響一定要未雨綢繆，保障住戶安全。

立委陳亭妃表示，此案鐵道局2018年7月就委託台灣省土木技師公會進行大樓傾斜、下陷的安全鑑定，後續也有持續的監測，若住戶相信台灣省土木技師公會的公信力，鐵道局及施工單位大陸工程就應對大樓安全負起相關的責任。另為建立互信，對於有施工時2天1次的監測，立委陳亭妃也要求鐵道局務必通知國宅管委會派員陪同，讓監測作業公開透明化，住戶也比較放心。對於大樓旁走道地面龜裂容易讓人恐慌，陳亭妃也要求鐵道局中工處處長黃鳳岡責成施工單位於二週內進場施作補強改善工程，保障住戶通行的安全。