泰達幣「假交易真強盜」1500萬元案　南檢起訴7人

▲泰達幣交易1500萬元強盜案，台南地檢署提起公訴。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

發生在2019年11月在高鐵台南站廣場，假交易泰達幣，真強盜1500萬元案，台南地檢署偵辦後依準強盜、加重詐欺、贓物等罪，對涉案人高姓男子等人提起公訴。

起訴資料指出，高姓男子與被害人葉男及妻劉女進行泰達幣買賣之交易後，認該交易行為有機可趁，竟與周、蔡、吳、涂與綽號「止癢」、LINE暱稱「順」之不詳人士共謀詐騙，先由高嫌及綽號「順」之不詳人士於2019年11月28日前某日，先後以通訊軟體與葉、劉聯絡，由涂嫌負責製作假水單，佯稱欲以新台幣1502萬5000元價格販售50萬顆泰達幣，致葉、劉2人誤認他們有販售泰達幣之需求而同意交易。

而後於2019年11月28日下午3時30分許，葉、劉2人在高雄市前金區之銀行提領現金1502萬5000元，復將現金分裝在行李箱及後背包內，再自高鐵左營站搭乘高鐵至高鐵台南站，蔡嫌則向不知情之楊嫌借用自用小客車，並換上他車車牌，再由吳嫌駕駛該車搭載蔡嫌離去，周嫌另駕駛自用小客車，引導蔡、吳駕駛之車輛至高鐵台南站，周嫌將蔡、吳帶領到高鐵台南站後，即駕車離去在附近徘徊，用以接應，高與涂2嫌亦駕駛自用小客貨車在高鐵台南站附近監視。

28日下午5時41分許，被害人葉、劉在高鐵台南站2號出口處與蔡、吳見面後，蔡、吳即假借清點為由，要求葉男攜帶現金進入自用小客車內，然蔡嫌未及出示假水單，被害人葉男查覺有異打開車門欲下車離去，蔡、吳竟另共同基於搶奪之犯意，由蔡徒手抓住後背包不讓葉男將現金帶走，葉男見狀亦與蔡嫌拉扯，蔡、吳為防護贓物，蔡立即指示吳開車，吳嫌遂駕車加速離去，以此強暴方式致葉男重心不穩摔出車外，並受有右手、右腳多處擦挫傷等傷害（所涉傷害部分，未據告訴）。

蔡、吳得手後即在高鐵台南站附近拆換車牌後駕車離去，而周嫌、「止癢」得知蔡、吳2嫌取得現金後，即請託不知情之郭男駕駛自用小客車，搭載周嫌及「止癢」前往台南市關廟區新光街等待，等蔡、吳駕駛之車輛抵達後，蔡、吳即將裝有現金之行李箱、後背包丟棄在路邊，由「止癢」下車撿拾行李箱、後背包，復將行李箱、後背包內之現金1502萬5000元倒在所駕自用小客車後座後，再將行李箱、後背包丟棄路邊，並由明知該金錢為贓物之郭嫌駕駛該車，將現金帶往台南市關廟區新埔二街周嫌住處。而後犯嫌等人及出借車輛之楊嫌朋分搶得款項，各自獲得30萬元至340萬元不等之金額。經警據報調閱監視器錄影畫面而循線查獲，並扣得現金612萬5500元。

被告蔡、吳所為係涉加重詐欺取財未遂、準強盜罪嫌；被告高、涂、周所為，均涉加重詐欺罪嫌；被告郭嫌涉搬運贓物罪嫌；被告楊嫌涉收受贓物罪嫌，依法提起公訴。