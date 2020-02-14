快訊／我們要回家！　家屬代表：滯湖北家人不是生化武器

記者曾俊豪、魏有德／連線報導

受大陸新冠肺炎疫情影響，陸委會撤銷陸配子女可「有條件申請來台」的政策後，滯留湖北台灣人及陸配的家屬今（14日）下午前往陸委會陳情。擔任活動聯繫人的武先生痛批，如果第一返台批名單兩岸沒有明確共識，陸委會名單說法便是混淆視聽，「希望陸委會提公官方對話及資訊。」

▲滯武漢台灣人家屬陸委會陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

據悉，武先生的太太及小孩都在武漢，參加陳情活動的民眾，家屬也都滯留在當地，迫切希望政府能放寬標準，將家人接離武漢疫區，回台灣團聚。武先生提到，家屬每天都打電話到陸委會，希望能提供後續包機時程，如果陸委會沒有力處理，是否應該找更有能力的人處理，「回家是家屬唯一訴求，滯武漢的家人不是生化武器，不要帶有偏見及歧視。」

▲滯留湖北台灣人及陸配的家屬。（圖／記者屠惠剛攝）

陸委會原放寬陸配子女可「有條件申請來台」，政策卻大轉彎，一改再改，最後撤回該項政策。對此，陸委會發言人邱垂正13日表示，「一切以國人健康防疫優先，確實是當初考慮不夠，將會深刻檢討。」

大陸新冠肺炎疫情爆發，自武漢封城後，滯留當地的台灣民眾便積極希望政府能包機將他們接回，但首批滯武漢民眾返台後，卻爆出名單不符雙方協商內容等問題，再加上第二批返台民眾包機名單因陸配、子女身份問題，第二架包機出發時間仍遲遲未定。