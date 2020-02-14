口罩實名制下階段　蘇貞昌：第一線醫護、疾病患者優先

▲蘇貞昌赴新北市鶯歌區視察口罩設備生產新機組。（圖／行政院提供）

記者黃巈禾／新北報導

因應新冠肺炎（COVID-19），行政院長蘇貞昌14日上午赴新北市鶯歌區視察口罩設備生產新機組。對於人口不同，城鄉的口罩需求也不同，現在是齊頭式分配，未來有可能讓城市有多一點的數量嗎？蘇貞昌表示，以第一線醫護、疾病患者優先，等口罩數量增加，再來做更寬裕的調整。

蘇貞昌指出，要讓每一個人都可以買，而且買都是用實名制掌握，所以對國民一概公平，當數量、產量有增加，就馬上給第一線的醫護人員、基層的診所，特別有需求的病患，哪怕是有住院的人；同時，會斟酌各地必須在第一線服務的人員，像司機、警察人員、消防人員等，譬如警察人員就直接由警政署發到各地方去。

至於其他方面，蘇貞昌說，經由縣市政府或衛生局等來配發，而這一切都有詳細的計算，都依需求來算，不會是以齊頭式這樣來算，政府量力而為，第二輪下來已經把第一輪還沒有顧到的第一線人員也都趕快補足，隨著數量能增加，再來做更寬裕的調整，也希望國人同胞能互相體諒，度過難關。

蘇貞昌呼籲，最重要是正確使用口罩，不是整天戴著口罩、無處不戴口罩，這是不正確的，希望大家藉此機會，多聽聽相關專業人員包括醫師、小兒科醫師都在電視上有說明，請大家參考。