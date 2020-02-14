Gmail新功能！　插入檔案文件更快速便利

▲Gmail添新功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

Gmail再添新功能！在iOS版應用程式中添加「附件」的功能，為用戶提供方便工具。

過去用戶想在電子郵件加附件，得用文件應用中的共享工具，並使用它創建新的電子郵件。不過現在，用戶可以直接在Gmail for iOS中，從畫面右上方迴紋針圖標，插入附件，而無需在應用程式之間切換。

插入方法很簡單，當你要撰寫或回覆電子郵件時，先點擊右上角的迴紋針圖標，向下滑動至最近的附件，再點擊文件夾圖標，就能從中選擇要附加的附件。