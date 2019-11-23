Gmail「互動式郵件」新功能免切換頁面　Android、iOS手機也可用

▲Android和iOS版本的Gmail也可使用互動式郵件的新功能，瀏覽和回覆訊息都能在同一個介面上搞定。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合外電報導

Google今年7月推出「Dynamic Email（互動式郵件）」的新功能，用戶可直接在電子郵件中，執行更多的動作，不需要額外打開其他網頁，也就是瀏覽和回覆訊息都能在同一個介面上搞定，如今Android和iOS版本的Gmail也可以使用這項功能。

這次Google推出支援Accelerated Mobile Pages（AMP）技術的「互動式郵件」新功能，在不打開其他網頁的情況下，在Gmail的介面上，用戶可以直接回覆留言、填寫問券、回覆活動邀請等，期許電子郵件未來不再是一成不變，而是更有互動性的。

另據《9to5google》報導，7月正式推出Gmail「互動式郵件」的新功能，Google如今也為Android和iOS版本的Gmail提出該項服務，而其他主要電子郵件如Yahoo Mail、Outlook.com及Mail.Ru也會支援這項新功能。

此外，目前也有其他公司支援這種新格式，包括Booking.com、Despegar、Doodle、Ecwid、Freshworks、Nexxt、OYO Rooms、Pinterest、redBus等，未來不管是用電腦或是手機瀏覽信件，不用切換頁面即可在同一介面上搞定，對用戶來說，既快速又省時。