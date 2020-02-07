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Gmail「多個收件匣」功能更新　畫面大小自由調整、支援視窗獨立滾動

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▲▼Gmail。（圖／取自Google）

▲Gmail「多個收件匣」功能將更新。（圖／取自Google）

記者王曉敏／綜合報導

Gmail的「多個收件匣」功能旨在讓用戶能一次瀏覽更多更重要的電子郵件，Google周三（5日）宣布，最早將於本月20日起加強「多個收件匣」功能，使其能支援獨立滾動、右側分割畫面可調整寬度等。

用戶可在Gmail設定中的「進階」內手動開啟「多個收件匣」功能並新增分類，Gmail會自動將郵件分類在多個信箱內，讓用戶自行選擇閱讀哪些郵件。該功能已存在多年，日前Google在G Suite部落格中宣布，將針對「多個收件匣」進行更新，進一步增強其功能。

自發布更新後，「預覽窗格」功能將更名為「閱讀窗格」，若用戶啟用多個收件匣功能，則「閱讀窗格」功能將自動關閉。該功能同樣位於進階設定中，需手動開啟，開啟後，即可在郵件清單旁邊觀看郵件內容。但在多個收件匣功能更新後，由於空間配置上的問題，「閱讀窗格」將無法顯示，啟用多個收件匣功能的用戶需使用其他收件匣類型才能使用該功能。

▼功能更新後，一旦啟用「多個收件匣」功能即會自動關閉「閱讀窗格」。（圖／取自G Suite Updates）

▲▼Gmail「多個收件匣」功能更新。（圖／取自G Suite Updates）

此外，此次更新也將使用戶更輕鬆地設定多個收件匣。因應用戶需求，此次更新後，多個收件匣功能將被移出「進階」功能，並納入「收件匣」設定中。至於閱讀窗格部分，用戶可點選齒輪【設定】→【收件匣】→【閱讀窗格】來啟用或禁用閱讀窗格。

在新的「多個收件匣」功能裡，每個收件匣視窗都將擁有自己的捲軸，使用戶能在任一收件匣內滾動，以便更靈活地察看郵件。此外，主要收件匣及多個收件匣間的將可任意調整寬度，用戶可根據自身需求調整每個版面的大小，也可選擇折疊多個收件匣的其他收件匣。

▼每個收件匣視窗都將擁有自己的捲軸，使用戶能在任一收件匣內滾動。（圖／取自G Suite Updates）

▲▼Gmail「多個收件匣」功能更新。（圖／取自G Suite Updates）

位於快速發布區域的用戶將可在本月20日獲得新功能，定期發布區域的用戶則於下月5日陸續更進至所有G Suite客戶及個人Google帳號。

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