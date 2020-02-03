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Gmail深色主題「失靈」　無法透過設定切換、其他App則正常

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▲▼Google,Gmail,谷歌,信箱。（圖／達志影像／美聯社）

▲Gmail的深色主題疑似失靈。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

Gmail深色主題已於去年10月下旬陸續推廣至Android 10上，不過稍早有部分用戶反映，明明已經設定了深色主題卻自動恢復到原本明亮的版本也無法再重設定切換。

Google於去年正式於行動版Gmail加入深色模式（dark theme），Android 10用戶只要開啟深色主題，Gmail即會默認啟動深色主題。不過稍早有多名網友在社群媒體上反應Gmail的深色主題失靈，恢復至一般白底的明亮模式，受影響的用戶也無法透過設定在明亮、深色及系統預設間切換的功能也無法使用。

據科技網站《9to5Google》報導，所有受影響用戶中，以Pixel 2、Pixel 3及Pixel 4系列機款的使用者反映比例最高，這些用戶皆確定自己在Android系統設定中啟用了深色模式，且開啟其他App時都沒有問題。

目前尚不清楚是什麼原因導致Gmail的深色模式失靈，不過外媒指出，Android客戶端的最新更新於1月中旬釋出，目前尚未有新的Android 10版本發布，推測應為Google於伺服器端進行了一些更動，才造成Gmail無法響應深色模式的狀況。 

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