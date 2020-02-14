北京派指導組坐鎮武漢　坦言「感染人數未摸清」...市民感慨：終於聽見實話

▲陳一新在疫情防控指揮部會議上發言。（圖／長安劍，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北政府被外界批評防疫慢半拍，大陸中央日前也派遣指導組坐鎮武漢。在12日的疫情防控指揮部會議上，中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新坦言，「武漢感染者底數還沒有完全摸清，武漢潛在被感染的基數可能還比較大。」話語一出，大陸網友紛紛表示「終於聽見實話了」、「真是太真實了，早點兒說這話多好啊。」

▲陳一新坐鎮武漢疫情防控指揮部。

陳一新在會上圍繞「打好武漢保衛戰」專題研究病床籌集問題，確保應收盡收。他指出，要清醒認識武漢疫情的不確定性，與輸入地相比，武漢感染者底數還沒有完全摸清，蔓延擴散的規模也沒有較為精準的估計預測；據有關方面推算，武漢潛在被感染的基數可能還比較大。

陳一新坦言，現在疫情防控正處於膠著對壘狀態，湖北和武漢疫情形勢仍然十分嚴峻，對此一定要有清醒認識，包括認識漢疫情的特殊性、不確定性以及防控工作的薄弱點，「疫情防控還存在確診難、收治難、隔離難、保障難等薄弱環節。輿情應對較為被動，特別是網絡輿情引導不到位，闢謠不及時，影響了社會輿論環境。」

陳一新強調，要「病床等人」不能「病人等床」，確保應收盡收、每日清零；想要疫情出「拐點」，先要信心出「拐點」，要提振士氣、凝聚民心，實行「三量管控」，即控增量、減存量、防變量，堅決打好疫情防控阻擊戰。

▲陳一新提出，指揮部每天要召開一次碰頭會。

陳一新的發言傳出後，大陸民眾在微博上感慨「終於聽見實話了」。網友紛紛指出，「沒事 儘管報 我們有心裡準備」、「你看，說實話也沒有天下大亂吧？也沒有引起社會恐慌吧？只會讓人更加謹慎」、「最起碼說了句保守而中肯的話 我們不怕數字大 我們就怕數字假」、「這話說出來了人民反而放心了」。

▼網友評論。（圖／翻攝自微博）