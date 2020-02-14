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湖北官員嘆武漢防疫慢半拍　坦言：提前5天「封城」會好很多

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▲▼ 葉青 。（圖／翻攝自微博）

▲ 葉青在微博寫下疫情日記 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢1月23日因疫情封城，自那天起，湖北省統計局副局長葉青一邊居家辦公，一邊堅持寫「疫情日記」。在他看來，如果武漢提前5天「封城」，可能情況會好很多，而「逃離」武漢的500萬人，比留在武漢的900萬人更難過，幾乎每天都有在外的武漢朋友對他說「真是不該出來」。

雖是在職官員，但葉青敢於直言，是中國公車改革的重要推動者。他13日在接受《紅星新聞》訪問時表示，他意識到此次新冠肺炎疫情的嚴重性，始於鍾南山院士談到的「人傳人」問題，「在此之前，很多人都沒有防護措施，認為這個不會人傳人，那何必去注意呢？所以，有些人甚至還是去參加了一些宴會、聚會。」

葉青回憶說，當時微信上已有網友提醒武漢人，「你們武漢已經是疫區了」，但好像只有武漢人自己不知道身處疫區，還是該吃就吃、該喝就喝、該玩就玩，各種聚會甚至包括百步亭的幾萬人吃年夜飯，這是讓人很心痛的事。

2020年1月裡，武漢市和湖北省先後召開了兩會。葉青說，他是湖北省政協常委，1月11號到15日，參加了省裡的兩會，「大家基本上沒有討論這事。在15號下午的閉幕式，我看到坐在前排的一位委員帶著口罩，而且是N95的口罩，當時我們坐在後排的還說，開這麼嚴肅的會，他怎麼戴個口罩呢？我現在總是會記起這件事。」

▲▼ 葉青 。（圖／翻攝自微博）

▲ 葉青晚上要直播，給企業家一些建議 。（圖／翻攝自微博）

葉青認為，如果提前5天「封城」，可能情況會好多了。當然封城的背後，有中央指導組的重要推動，本地領導是很難做出這樣的決策，因為封城可能會影響武漢形象。

葉青還在「疫情日記」中記錄了封城後的景象，當時無法外出過年的人們開始沖向超市大採購，這無疑又是一次大傳染的時間段。「準備不足」，他進一步解釋道，很多人原本準備回家過年，按規定1月23日還要上班，24日放假，出不去的那些人才意識到，可能要在武漢過年了，於是便跑到超市。很多人沒太注意（疫情防範），現在回看，也缺乏相應的預案。

葉青說，他本打算1月24日到咸寧過年，但計劃被打亂了，只好留在武漢城裡，事實證明，「一切行動聽指揮」在任何時候都是正確的，逃離武漢的500萬人，比留在武漢的900萬人更難過。幾乎每天都有在外的武漢朋友對他說，真是不該出來。

▲▼ 葉青 。（圖／翻攝自微博）

▲葉青在發言。（圖／翻攝自微博）

武漢「封城」至今已過20多天，葉青這些天非常忙，除了處理日常工作，還希望能通過寫日記記錄這裡每天發生的情況。葉青在「疫情日記」裡說，新冠肺炎疫情來了，一夜之間，理髮廳都關門了，理髮師回家的回家，隔離的隔離，而我們每個人的頭髮依然在長；在消費只有「基本型」的情況下，市場上最基本的生活必需品賣得最火，今年春節生意最好的是蔬菜市場。

這次新冠肺炎疫情，對於許多行業、企業來說，是一場巨大的磨難。什麼時候會好起來呢？葉青注意到，鐘南山院士稱，通過一個數學的智慧分析模型，並結合近日的實際情況進行糾正，再加上現在的氣候等等因素，以及現在中央對於「早發現，早隔離」政策的強力執行，可以看到現在全國新增病人的趨勢是在慢慢減少；通過數學模型分析，南方地區在2月份中旬以後或者說到2月下旬，患病人數應該達到最高峰，4月前可能結束。

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