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總統府特勤帥男友說好要娶…她懷孕8月知對方已婚崩潰　母慰：孩子我們一起養

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲陳女與任總統府特勤的張男於2016年交往懷孕生子，不料張男竟早已結婚，張男妻子因此將2人告上法院，陳母出庭作證痛訴張男「毀女兒幸福」，雙方當庭大吵（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫123RF）

記者羅志華／台北報導

已婚張姓軍人於2016年任總統府特勤期間，與陳姓女子交往，並不時到她家過夜，當陳母得知女兒懷孕時，急得要張男上門提親，張男卻以「先等孩子出生」為由推託，陳女直到懷孕8月時，才得知張男已與孟妻結婚，害她一度想輕生，在陳母苦勸下才作罷，孟妻也氣得對2人提告。北院2月11日開庭，陳母氣得說，「要是我知道張男已婚，絕不會讓2人交往，誰會想讓小孩出生沒爸爸？」

張男於庭上提出銀行授權書，稱陳女早已看過他的身分證，知道他已婚，且他在結婚後，也將臉書及Line的頭貼換成與孟妻的婚紗照，陳女在通訊期間一定能察覺他是人夫。

但陳女表示，2人交往期間，她將張男的駕照、健保卡等各式證件都看過了，就是沒看過身分證，在銀行辦業務時，也只是和張男將個別證件交給行員，她從來沒看過張男的身分證，且張男不但擁有好幾個門號，更在臉書上封鎖她，她直到懷孕才知道張男已婚。

陳母出庭證稱，張男於2016年間來家裡好幾次，有時一住就是幾天，她見唯一的女兒帶男人回家過夜，屢次要張男上門提親，張男也說「好」，尤其當她得知女兒已懷孕3月時，更急得要張男帶家人來談婚事，張男則以陳女為高齡產婦、胎兒不穩定為由，推說等孩子生下來再結婚。

陳母回憶，她當時見張男「帥、又有禮貌」很滿意，且張男常來過夜，鄰居都以為張男是她女婿，她想說「結婚的人應該沒辦法這樣」，便沒有多想，不料女兒有天向她哭訴「不想活了」，稱張男隱瞞已婚身分與她交往，她安慰女兒，「事情碰到了就好好處理，就當作是命運，我們母女倆一起把小孩帶大」；陳母在庭上多次譴責張男「毀女兒幸福」，但張男反嗆「是妳女兒一直在騙我」，2人在庭上各說各話，當場吵了起來。

孟妻律師向陳母詢問陳女的過往時，陳母的回答與法院紀錄不一樣，律師主張陳母的證詞可疑，法官也請陳女提出其他有力證據，本案將於3月20日續審。

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