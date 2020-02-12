▲ 新北三峽國光青年社會住宅，審查結果開放線上查詢14日公開抽籤。（圖／新北市城鄉發展局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區國光青年社會住宅已開放線上查詢審查結果，申請人可輸入身分證號查詢申請情形是否合格，後續排定2月14日下午2時30分於新北市政府行政大樓4樓401會議室辦理公開抽籤，將同步透過「我愛陳香菊」臉書線上直播，請有興趣民眾能參與見證。

城鄉局長黃一平表示，本次開辦的三峽國光青年社會住宅，位於新北市三峽區三樹路與國光路交叉口，周邊有國家教育研究院、臺北大學、三峽北大國小及三峽老街商圈等，生活機能相當便利；交通部份，有公車直接到土城永寧捷運站、新北市政府及臺北市政府等，住在這，幸福滿滿。

▲ 新北三峽國光青年社會住宅外觀。

城鄉局說明，三峽國光青年社會住宅至2019年10月4日截止收件，共計1032位民眾提出申請，申請相當踴躍，新北市已訂於2月14日公開抽籤決定申請者看屋選屋順序。本次招租241戶，其中優先戶共72戶，一般戶（含睦鄰戶、原住民戶、現職警消戶）共169戶，排序較後面的申請戶，可保留等候遞補資格。

城鄉局表示，為了公平公正，選屋簽約將依各房型之各身分順位依序選屋，最快可於5月簽約入住。民眾如對於申請青年住宅有任何問題，可直接撥打電話：02-2960-3456分機7274、7277洽詢。申請結果查詢請上網連結至「城鄉發展局」網站查詢。

線上查詢網址：https://social-housing.planning.ntpc.gov.tw/

我愛陳香菊臉書網址：https://reurl.cc/jdNqQy

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」