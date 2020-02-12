　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北三峽國光青年社會住宅　審查結果開放線上查詢14日公開抽籤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北三峽國光青年社會住宅 審查結果開放線上查詢14日公開抽籤。（圖／新北市城鄉發展局提供）

▲ 新北三峽國光青年社會住宅，審查結果開放線上查詢14日公開抽籤。（圖／新北市城鄉發展局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區國光青年社會住宅已開放線上查詢審查結果，申請人可輸入身分證號查詢申請情形是否合格，後續排定2月14日下午2時30分於新北市政府行政大樓4樓401會議室辦理公開抽籤，將同步透過「我愛陳香菊」臉書線上直播，請有興趣民眾能參與見證。

城鄉局長黃一平表示，本次開辦的三峽國光青年社會住宅，位於新北市三峽區三樹路與國光路交叉口，周邊有國家教育研究院、臺北大學、三峽北大國小及三峽老街商圈等，生活機能相當便利；交通部份，有公車直接到土城永寧捷運站、新北市政府及臺北市政府等，住在這，幸福滿滿。

▲ 新北三峽國光青年社會住宅 審查結果開放線上查詢14日公開抽籤。（圖／新北市城鄉發展局提供）

▲ 新北三峽國光青年社會住宅外觀。

城鄉局說明，三峽國光青年社會住宅至2019年10月4日截止收件，共計1032位民眾提出申請，申請相當踴躍，新北市已訂於2月14日公開抽籤決定申請者看屋選屋順序。本次招租241戶，其中優先戶共72戶，一般戶（含睦鄰戶、原住民戶、現職警消戶）共169戶，排序較後面的申請戶，可保留等候遞補資格。

城鄉局表示，為了公平公正，選屋簽約將依各房型之各身分順位依序選屋，最快可於5月簽約入住。民眾如對於申請青年住宅有任何問題，可直接撥打電話：02-2960-3456分機7274、7277洽詢。申請結果查詢請上網連結至「城鄉發展局」網站查詢。

線上查詢網址：https://social-housing.planning.ntpc.gov.tw/

我愛陳香菊臉書網址：https://reurl.cc/jdNqQy

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 新北三峽國光青年社會住宅 審查結果開放線上查詢14日公開抽籤。（圖／新北市城鄉發展局提供）

ET快訊
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生
「社區感染總有一天來臨」名醫舉「明天過後」4可能：我們應該怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

情人節何處去？　嘉義市各公園花海盛開邀你入花叢

巧手氣球師傅「米淇叔叔」從警　造型氣球收攏一群小粉絲

石猴原鄉再現　大型雕刻創作營嘉義舊菸葉場展出　

搬運農機大變身！嘉義縣青花菜採收效能增四倍　每天2噸→8噸

嘉市府向中央爭取多提撥2000劑流感疫苗　籲市民儘速接種

嘉義縣新任地政處、綜合規劃處長　邱慧燕、郭凱迪出任

與市民攜手防疫　黃偉哲：多利用官方資源取得正確防疫資訊

嘉義市補教業防疫會議　首創「學生健康管理護照」

新北三峽國光青年社會住宅　審查結果開放線上查詢14日公開抽籤

三芝動物之家櫻花綻放正盛開　帶毛寶貝賞櫻散步打卡好景點

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

情人節何處去？　嘉義市各公園花海盛開邀你入花叢

巧手氣球師傅「米淇叔叔」從警　造型氣球收攏一群小粉絲

石猴原鄉再現　大型雕刻創作營嘉義舊菸葉場展出　

搬運農機大變身！嘉義縣青花菜採收效能增四倍　每天2噸→8噸

嘉市府向中央爭取多提撥2000劑流感疫苗　籲市民儘速接種

嘉義縣新任地政處、綜合規劃處長　邱慧燕、郭凱迪出任

與市民攜手防疫　黃偉哲：多利用官方資源取得正確防疫資訊

嘉義市補教業防疫會議　首創「學生健康管理護照」

新北三峽國光青年社會住宅　審查結果開放線上查詢14日公開抽籤

三芝動物之家櫻花綻放正盛開　帶毛寶貝賞櫻散步打卡好景點

結束漂流！威士特丹號乘客抽血檢驗　2257人「0確診」才能回家

防疫兼顧治安　警政署嚴防囤積醫療民生物資衍生犯罪

瘋電影／暴走曼哈頓　黑吃黑極惡之道

分居女友回來拜託「幫我修手機」　誤點LINE驚見「她時薪2萬元」

2歲Lucy臉冒紅疹「一直好不了」！　被診斷真正病因…「樂觀反應」讓隋棠笑哭

台股收盤小漲17點　遇月線反壓失11800點關卡

中職／連3季20轟　張志豪：今年加強選球眼

新冠肺炎疫情延燒　中藥「防疫小包」成搶手貨

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

武漢肺炎帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

地方熱門新聞

違規營業車輛　加重相關罰責

春酒因疫情爆退訂潮　桃園2家大餐廳歇業資遣23人

徐國勇訪視基警局「新冠肺炎」防疫工作

疫情影響　桃市推出有機蔬菜箱認購

每天提供3噸次氯酸水　衛康商貿助防疫

三芝動物之家櫻花綻放盛開

鎮代會勘和里長互毆　老母護子雙掛彩

淘汰13年以上機車　彰化擴大補助

黃偉哲：多利用官方資源取得正確防疫資訊

移民署揪新住民守護家園

「米淇叔叔」從警　造型氣球收攏一群小粉絲

機車考照參加駕訓班　考上補助1300元　

新冠肺炎衝擊產業　研擬地方配套措施

田寮野生鹿橫行　農民喊苦損失難估

更多熱門

相關新聞

三芝動物之家櫻花綻放盛開

三芝動物之家櫻花綻放盛開

新北市政府動保處所屬三芝公立動物之家是賞櫻時，絕對不可錯過的秘境景點！櫻花是三芝區轄內最美麗的路樹，全區種植約1萬6千多棵櫻花，每年的春天山櫻花、八重櫻、吉野櫻等接連盛開，將三芝點綴得美侖美奐。

萬里透天厝疑電線走火　屋主聞焦味逃生

萬里透天厝疑電線走火　屋主聞焦味逃生

新冠肺炎衝擊產業　研擬地方配套措施

新冠肺炎衝擊產業　研擬地方配套措施

新北啟動「雙菜雙保」助農友

新北啟動「雙菜雙保」助農友

板橋2020首場行動治理里長座談

板橋2020首場行動治理里長座談

關鍵字：

新北三峽國光青年住宅

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

陸配子女不選「台籍」有五理由

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面