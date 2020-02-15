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新冠病毒「彩色高清照」首度曝光！　與MERS和SARS相似

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▲▼美實驗室公布顯微鏡照片。（圖／翻攝自NIAID官網）

▲NIAID實驗室近日公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／翻攝自NIAID官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

新型冠狀病毒面紗被揭開，美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）於當地時間13日，在其官網宣佈，其位於蒙大拿州的洛磯山實驗室（RML），於11日在掃描和透射電子顯微鏡上拍攝了新冠病毒（SARS-CoV-2）的圖像，「與MERS-CoV（中東呼吸綜合征冠狀病毒）和最初的SARS-CoV（非典）看起來並無太大不同。」

▲▼ 新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈 。（圖／NIAID Flickr）

▲這張圖像顯示了SARS-CoV-2（黃色），它是導致新冠肺炎（COVID-19）的病毒 。（圖／NIAID Flickr）

據悉，研究人員使用2種不同類型的高解析度顯微鏡，分別是掃描式電子顯微鏡 （Scanning electron microscope）和穿透式電子顯微鏡（transmission electron microscope），觀察從一名確診美國患者獲取的病毒和細胞樣本。隨後顯微鏡學家Elizabeth Fischer製作了圖像，RML視覺醫學藝術辦公室則負責進行數位著色。

▲▼新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈。（圖／NIAID Flickr）

▲顯式病毒從細胞表面出現，表面有許多凸起，看起來就像皇冠。（圖／NIAID Flickr）

該實驗室表示，從顯微鏡圖像來看，「新型冠狀病毒與MERS-CoV（中東呼吸綜合征冠狀病毒）和最初的SARS-CoV看起來並無太大不同。」這三種病毒都屬於同一種冠狀病毒家族，在電子顯微鏡下，同樣擁有明顯的黃冠外觀。這一系列照片，洛磯山實驗室開放民眾免費下載。

▼更多彩色圖。（圖／NIAID Flickr）

▲▼新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈。（圖／NIAID Flickr）

▲▼新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈。（圖／NIAID Flickr）

▲▼新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈。（圖／NIAID Flickr）

▲▼ 新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈 。（圖／NIAID Flickr）

▲▼新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈。（圖／NIAID Flickr）

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