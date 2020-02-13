因應新冠肺炎衝擊　農委會提海外拓銷、媒合電商、提振休閒農業措施

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

面對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）對台灣農產業影響，農委會提農業紓困方案，包含學校午餐食材供應農民媒合通路，提振休閒農業、農業紓困貸款、大陸船員無法來台之人力短缺、海外拓銷、電子商務通路及宅配、穩定農產品價格、漁牧業產銷調節等輔導措施，降低對產業可能造成衝擊。

面對新冠肺炎對國內產業造成重大衝擊，行政院長蘇貞昌今（13日）主持行政院會將敲定經濟內需型產業、農業、交通相關產業的紓困、輔導等振興方案。對此，農委會指出，針對高中以下學校延至2月25日開學，已掌握供應學校午餐農民資料，估計有120公噸之有機短期葉菜類因採收期較短，銷售不易，會以契作專供學校午餐之農民且具有機或產銷履歷驗證為對象，輔導有小包裝供貨能力者，協調共同運銷農民團體送往台北(一、二市)、新北(三重、板橋)、台中、高雄、屏東等7處具產銷履歷及有機優先拍賣或交易專區之果菜市場銷售，媒合國軍、零售專賣或量販通路之供應單位採購，以及視實際葉菜供應提供食物銀行等慈善機構。

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▲農委會指出，目前將媒合國軍、零售專賣或量販通路之供應單位採購，以及視實際葉菜供應提供食物銀行等慈善機構。（圖／ETtoday資料照）

面對疫情持續，大陸市場通路受阻，農委會說明，農糧產業方面，評估鳳梨與釋迦可能受影響，因應措施首要加碼海外行銷補助，提高外銷誘因，其次加強海外通路拓銷，於新加坡、馬來西亞及汶萊等新南向國家新興通路辦理90場次鳳梨釋迦促銷活動，以及日本及新加坡超市辦理促銷。另與電商合作拉動具溯源國產農漁畜產品網購銷售活動，並加強促銷重點品項。

漁業方面，大陸市場消費緊縮，石斑魚及午仔魚交易量可能降低，重要外銷養殖漁產品因應措施，包含協助業者留置、蓄養週轉金貸款免息；獎勵多元通路業者加強販售；拓展大陸及香港以外國際市場通路，補助運費馬來西亞、新加坡及日本等亞洲國家40元/公斤、美國、澳洲等其他國家50元/公斤。

至於農業休閒旅遊輔導措施，農委會表示，武漢肺炎造成休閒農業遊客下滑，因應短期遊客減少，輔導業者提升場域品質，包括休閒農場紓困措施（如提供營運、人事週轉金貸款，除補貼息2.43%外，加碼優惠半年0利率、後續1.29%）、培訓從業人員專業技能、營造場域特色及促進農遊產品升級、優化網路資訊及建置電子票券系統，以及強化多元行銷，善用主題遊程辦理多元跨業行銷、運用電子票券推動獎勵農遊、參與國內外旅展拓展客源。

農委會強調，受新冠肺炎影響的農(漁)民業者、農民團體、農企業(外銷業者)均可申貸，新貸戶可享優惠貸款利率0.79%-1.68%，提供貸款充分資金50.3億元支應農漁業者所需資金，另可申請延期還款與2-3年本金寬緩，及提供休閒農場貸款、部分漁業貸款(娛樂漁船、運搬船、畜養石斑魚)之借款人為期半年貸款利息補貼；舊貸戶還款困難者，可申請延期還款。

▲為穩定農產品價格，農委會說，將輔導加工，促進加工廠商擴大採購，產製多元加工產品。（示意圖／新北市農業局提供）

因應大陸船員無法來台措施，農委會也說，漁船經營因大陸船員暫時無法來台，造成人力短缺，已與勞動部勞動力發展署協調縮短僱用外籍船員14-20天之申請時間，及媒合非漁汛期漁船之外籍船員互相轉僱。另對受影響之活魚運搬船、白帶魚運搬船及原僱有大陸船員漁船提供紓困貸款，提供專案貸款最高期限3年，申貸漁業經營週轉金前6個月貸款利息全額補貼。

為穩定農產品價格方面，農委會說，第一針對國內行銷，請企業團購增加採購量、媒合全聯等大型通路加強販售、啟動電商通路協助促銷；其次產銷調節，滾動維持產銷秩序，即時發布產銷預警；第三輔導加工，促進加工廠商擴大採購，產製多元加工產品。

規劃漁牧產業產銷調節與結構調整，因應畜禽產品消費可能減少，滾動檢討109年年度畜禽產品生產目標，並請產業團體自主配合減產，以穩定產銷平衡，以及加速過剩畜禽去化，啟動種畜禽提前淘汰。漁業方面，輔導產石斑魚、午仔魚及大宗養殖魚種進行計畫生產，下修總年均生產量1-2成，補助整池消毒及停、疏養，以分期及延緩放養，避免集中上市。

完整正確方案仍待由行政院宣布。

