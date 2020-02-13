疫情延燒⋯228連假車票賣不完！台鐵北花列車還有空位

▲台鐵228連假車票開賣。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

今年228和平紀念日有3天連續假期，交通部台鐵局今（13）日凌晨0時起開放訂票，截至今日上午9時止，總計完成8萬8,079筆、13萬8,855張訂票，台鐵局提醒，旅客須於2日內完成付款取票，否則車票將於15日上午9時重新釋出，受新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）影響，本次連假搭車人數減少，北花列車仍有空位。

台鐵局表示，截至今日上午9時為止，東部幹線部分，2月27日13時至2月28日15時，台北往台東自強號座位已售完，往花蓮各時段尚有零星座位；3月1日7時以後台東往台北自強號座位已售完，花蓮往台北各時段尚有零星座位。

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西部幹線部分，台北往高雄長途各車次自強號尚有座位； 3月1日13-17時高雄往台北長途自強號座位則已售完。南迴線部分，高雄、台東雙向的長途各車次自強號都尚有座位。另外北花優惠復興號也都仍有空位。

台鐵局表示，2月27、28日及3月1日將加開4班東線實名制列車，將於14日凌晨0時起開放訂票，只要是國民身分證字號U或V開頭、108年12月1日前設籍於花蓮縣或台東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等，就可以實名制方式預定車票。

▲受疫情影響，搭乘台鐵的旅客數也有減少。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵和平紀念日實名制車次。（圖／記者李宜秦攝）