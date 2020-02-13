遭色鄰拖進門！女為脫身「配合喇舌」　噁男事後掏1000求封口

▲甜甜（化名）不願與鄰居黃男發生關係，竟被毆打強拖入房。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／桃園報導

黃姓男子日前邀鄰居甜甜（化名）到他住處想趁機與女方發生關係，甜甜不願意，黃男竟暴力將她拖進房，迅速扒光自己衣褲想直接硬上。甜甜因害怕先假意配合，與黃男舌吻後再以身體不舒服要看醫生為由成功脫身，報警求救。法院審理完依強制性交未遂罪判黃男3年有期徒刑，全案仍可上訴。

黃男2019年6月16日凌晨5點許見鄰居甜甜獨自一人返家，便邀女生到他家中，想藉機與甜甜發生關係。甜甜不肯，死命抓著樓梯間雜物，以腳抵住鐵門拒絕進入黃男家中。黃男見狀不顧女生反抗，竟邊罵髒話，邊以徒手摀住甜甜嘴巴並毆打，強行將她拖進房門，扒光自己衣褲後向甜甜開口說，「我想要跟妳好」（臺語，指發生性行為之意）等話。

▲黃男不僅徒手摀住甜甜嘴巴毆打她，還強行將她脫進房門，強迫女生與她發生關係。（圖／取自免費圖庫123RF）

甜甜因害怕被繼續傷害，先假裝配合黃男與他喇舌，隨後再以「身體疼痛要看醫生，回來再與他發生關係」為理由，想趁機逃脫。黃男信以為真，騎乘機車載甜甜外出就醫，還交給她1000元封口費，希望對方不要報警。甜甜一脫身急奔回家，隨後立馬至醫院驗傷，並向警方報案。

法院審理時，黃男坦承有把甜甜帶進家中，並有向女方說，「我想要跟妳好」，但他辯稱說這話並不是要跟甜甜發生關係，是希望甜甜跟他可以像以前一樣好的意思，同時矢口否認自己有強制性交未遂的犯行。

甜甜回應，因黃男說完「我想要跟妳好」就開始脫光自己衣褲，所以她覺得黃男當下有想性交之意，而當下為求脫身，她只好先配合舌吻再說「改天」，藉機逃離黃男魔掌。

法官認為，黃男如果只是要與甜甜修補普通的人際關係，為何甜甜說完「改天」他就不再回覆、質疑女方，更何況事發當時黃男一進房便先脫去自己衣褲，對此，認定黃男有強制性交之意。桃園地院審理完，依強制性交未遂罪判黃男有期徒刑3年。仍可上訴。

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