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成都女連測4次均陰性！醫生不放心「換方式再測」終確診…和朋友吃飯感染

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▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情嚴重，不僅出現核酸檢測「假陰性」的情況，甚至有患者到第4、5次才被驗出陽性，引發不少市民恐慌。2月9日，經成都市第一人民醫院診斷後，一名女子最終確診為新冠肺炎病例。該名患者此前4次核酸檢測均呈陰性，之後通過醫生支氣管肺泡灌洗（broncho-alveolar lavage, BA）採樣後，第5次送檢被最終確診。

據《央視新聞》報導，1月26日，49歲的四川成都人李麗（化名）和丈夫在攀枝花與友人聚餐，並於1月30日自駕返回成都。回成都後，兩夫妻得知聚餐中有一人被確診為新冠肺炎，隨後便在家中進行自我隔離。

2月2日，李麗的丈夫就診後經核酸檢測為陽性，被確診為新冠肺炎，立即被隔離收治。李麗作為密切接觸者，且有發熱，也立刻隔離觀察，期間進行了2次核酸檢測，「但檢測結果均為陰性。」

觀察期間，李麗再次發燒，首次到成都市第一人民醫院就診，做了胸部CT檢查，提示雙肺下葉感染，考慮病毒性肺炎，血常規改變也符合病毒感染相關指標。經醫院呼吸與危重症科、放射科、重症醫學科「新冠核心專家組」會診，結合患者流行病學、臨床表現、影像學檢查等考慮為新冠肺炎疑似病例，立即收住隔離病房。

▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

入院當天，患者體溫38.7度，經治療後體溫恢復正常，沒有咳嗽、氣緊症狀，隔離治療期間，又進行了2次新冠肺炎核酸（咽拭子）檢測，結果仍呈陰性。

經過風險評估，醫院呼吸科醫生為李麗做了支氣管肺泡灌洗，取樣送到成都市疾控中心進行檢查。2月9日，李麗被確診為新型冠狀病毒肺炎，確診後被送往成都市公共衛生臨床醫療中心救治。

針對這個案例，華西醫院傳染病中心唐紅主任認為，「核酸檢測是目前確診新冠肺炎的科學考量辦法，經過2次檢驗結果為陽性能確診是基於大多數人的考量，李麗的情況屬於個例，不必造成恐慌，任何流行性疾病的確診，新冠肺炎也好，流感也好，都需要綜合許多的臨床表現、實驗室資料，包括醫生的一些經驗來綜合判斷。」

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