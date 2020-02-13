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「會先垮的是我們...」機場防疫人員被操到病倒　第一線血汗心聲曝

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記者賴文萱／台北報導

因應新冠病毒疫情持續延燒，為確實守住邊境，中央流行疫情指揮中心11日宣布，入境旅客須全面填寫健康聲明卡。不過，《ETtoday新聞雲》接獲來自桃園機場的防疫人員投訴，第一線人員從過年前到現在幾乎天天加班，每天工作長達15小時，許多人已經病垮，政府一直實施新政策、命令，但在人力嚴重不足情況下，防疫恐被迫流於形式，直言再不補充人力，可能會造成「防疫最大缺口」。

▲▼桃園機場,出境,入境,出入境,防疫,機場防疫,桃機。（圖／讀者提供）

▲機場防疫人力不足，不少同仁抱病上班。（圖／讀者提供）

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桃機第一線防疫人員指出，他們是疾管署負責邊境防疫的單位，全單位只有40幾個人，要輪班負責每天好幾萬旅客的量，但兩個航廈一個駐點大概卻只有3個人，工作量非常大，連吃飯、上廁所時間都沒有。該名同仁無奈表示，許多人從過年前開始就持續加班到現在，過年沒辦法放假就算了，上班時間從一天12小時拉長至15小時，許多人下班沒車回家，甚至有人選擇直接睡在機場，隔天再繼續上班。

▲▼桃園機場,出境,入境,出入境,防疫,機場防疫,桃機。（圖／讀者提供）

▲防疫人員透露，每天有大排長龍的旅客需要經過防疫關卡，人力短缺情況下，完全吃不消。（圖／讀者提供）

但指揮中心11日起又宣布入境旅客全面都要填寫健康聲明卡，該名同仁說，大家完全吃不消，單位上許多人已經累到病垮，好幾個人掛病號，有人喉嚨化膿完全發不出聲音、有人掛急診打點滴、也有人上吐下瀉，但看完病後馬上又回來上班，因為萬一請假，又會造成別人工作量增加，「再這樣下去先垮掉的會是第一線防疫人員 」。

該名同仁直言，人力不足情況下，基本上發燒篩檢站只有1個人在顧，1個人去移民署出境支援，另1個人負責入境，如果遇上旅客量尖峰的時候，紅外線發燒監測螢幕、健康聲明卡根本沒辦法一個個仔細看，「防疫措施恐怕只能流於形式」，強調人力至少得增加1.5倍~2倍，不然沒辦法好好做事。

▲▼桃園機場,出境,入境,出入境,防疫,機場防疫,桃機。（圖／讀者提供）

▲第一線同仁透露，日前機場檢疫站徵才，不少人做了1天就離職，依然沒辦法補足人力。（圖／讀者提供）

雖然桃園國際檢疫站日前發出徵才資訊，要徵96人協助桃園機場的檢疫作業，消息一出短短一個晚上就已額滿。但該同仁透露，周一來報到的人，有15、16個人發現工作不是他們所想，做了一天就走了，現在只能繼續找候補人員，不過這些人員也僅能協助回收旅客的入境健康聲明卡等業務，實際上還是得靠疾管署增加固定人員才有幫助。

另外，該名同仁也透露第一線的隱憂，因為他們頻繁接觸中港澳旅客，曾有同事提議疾管署應該要替第一線同仁做相關快篩檢測，不過，跟長官反應後卻沒有下文，無奈感嘆「我們連自己有沒有染病都不知道，防疫最大缺口可能是自己」。

▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

對於基層同仁的問題，中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，看到同仁反映的情況感到相當不捨。現在疫情瞬息萬變，指揮中心會盡力調度衛福部支援人力，或以多元徵才方式來補足人力缺口；另也規劃運用資訊科技減輕相關檢疫工作負荷。

至於快篩安排，莊人祥表示，一線同仁均有適當防護裝備，亦有感控相關訓練， 在預防感染上有一定防護能力，但也請主管多加關心。

另同仁若有出現症狀建議盡快就醫，並且與醫師討論是否符合任何傳染病通報定義，評估有無篩檢需求；若生病也可以請病假。

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