　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸官媒反嗆陳建仁　維基百科資料做依據「舉世獨有」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲核酸檢測，抗疫前線最危險工作之一。（圖／翻攝　中新網）

▲新華社又發文反擊，報導指出陳建仁公然胡說造謠。（圖／翻攝　中新網）

記者任以芳／綜合報導

日前副總統陳建仁19日在臉書分析各國新冠肺炎（COVlD-19）的檢驗情況，只有中國大陸和伊朗，官方資料沒有列在《維基百科》，疫情資訊不夠透明。對此，大陸官媒一連兩天反擊，新華社21日再度發文，文章指出陳建仁是「披著專業外衣，公然胡說造謠。」

▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統陳建仁質疑大陸資訊公開不完整。（圖／記者李毓康攝）

新華社內文，「陳建仁搬出維基百科的資料診斷攸關人命的醫學問題，一邊誇讚台灣病毒檢驗陽性率低、涵蓋率高，毫無根據地造謠攻擊大陸的防疫資訊毫不透明。」其披著專業外衣，背離科學嚴謹，公然胡說造謠，性質尤為惡劣。


由於維基百科是一個可自由編輯、修改內容網站，新華社也提出質疑，一位頂著學術光環的公共衛生專家，對大陸衛生部門及世衛組織面向全球持續公佈的專業，資料完全視而不見。「靠著說不出來源的報導和非專業網站的數字來做專業判斷，真是舉世獨有。」

▲▼不同國家的疾病致死率會按病例嚴重分布不同而異。（圖／翻攝陳建仁臉書）

▲陳建仁臉書分享資訊，不同國家的疾病致死率會按病例嚴重分布不同而異。（圖／翻攝陳建仁臉書）

新華社指出，「是為了反駁台灣媒體對政府是否通過控制篩檢量以營造無社區傳播假像的質疑」，進而推論出台灣檢驗涵蓋率高於韓國的結論，台灣和韓國的檢測人數分別是約2萬和30萬，2萬>30萬，報導稱「只能說，陳建仁的數學邏輯水準超群絕倫。」

另外，陳建仁曾提到「另有報導指出，中國大陸自20日開始，將不再檢驗疑似病例的病毒。」對此，新華社提出反擊，「事實上是毫無依據的假消息，又以維基百科上沒查到大陸的病毒檢測陽性率資料，指控大陸資訊毫不透明。」

▲核酸檢測，抗疫前線最危險工作之一。（圖／翻攝　中新網）

▲新華社稱，大陸沒有掩蓋病毒檢測資料，武漢市2月27日至3月2日，每日核酸檢測高達2萬人。（圖／翻攝　中新網）

該報導稱，大陸最新診療方案，病例確診需結合核酸檢測、血清特異性抗體檢測、胸部影像學檢查等多個標準。有些病例並非通過核酸檢測確診，兩者並非完全關聯。大陸方面也沒有掩蓋病毒檢測資料。以疫情一度最嚴重的武漢市為例，2月27日至3月2日，每日核酸檢測約2萬人。

新華社最後提出質疑，「相關資料在網上隨處可得，何來不透明？身為專家，陳建仁是真不懂，還是裝不懂？」世衛組織、美、英、德、以色列等國專家都指出，「大陸對疫情資訊發佈及時透明，為何陳建仁的診斷與世界公共衛生權威專家主流觀點迥然不同？」

ET快訊
14歲女Coser摩鐵拍泡泡浴　果汁喝完…醒來在地下街
「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩怒嗆蓬佩奧：別再說謊
快訊／花蓮2小學生石厝溝戲水　1人不幸溺斃
一張圖快速看！台灣再添18例　5人國外玩返台確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海空航運受阻　「義新歐」載11個萬口罩＋766套防護服前往馬德里

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

陸官媒反嗆陳建仁　維基百科資料做依據「舉世獨有」

一家三口病癒後又確診！70歲老人「病情反而更重了」...醫揭背後原因

18至60歲按劑量分組　陸首批「疫苗接種」志願者曝光

「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩怒嗆蓬佩奧「別再說謊！」

出院31天後…26歲妹檢測再呈陽性！工作人員苦惱「我們也不清楚」

影／網紅「大唐不倒翁」小姐姐戴口罩復工　遊客嘆：少了仙氣

這些地方別再去旅遊！　香港、澳門警示燈號調升「紅色」

廣東祭入境集中隔離14天新規　環時總編打臉：港澳台入粵可以不隔離嗎？

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

陳時中再撂台語勸人「相讓就有剩」　超貼切形容掀網瘋傳：部長話要聽！

海空航運受阻　「義新歐」載11個萬口罩＋766套防護服前往馬德里

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

陸官媒反嗆陳建仁　維基百科資料做依據「舉世獨有」

一家三口病癒後又確診！70歲老人「病情反而更重了」...醫揭背後原因

18至60歲按劑量分組　陸首批「疫苗接種」志願者曝光

「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩怒嗆蓬佩奧「別再說謊！」

出院31天後…26歲妹檢測再呈陽性！工作人員苦惱「我們也不清楚」

影／網紅「大唐不倒翁」小姐姐戴口罩復工　遊客嘆：少了仙氣

這些地方別再去旅遊！　香港、澳門警示燈號調升「紅色」

廣東祭入境集中隔離14天新規　環時總編打臉：港澳台入粵可以不隔離嗎？

又欺負哥哥！歐告聽到「誰壞壞」撇頭不認：哼，才不是我

女子喉嚨卡卡超痛苦！「壓力」導致病患大增…醫曝肺炎疫情影響

台南素食店誤以為被網友出征「撒紙錢」　調查後逆轉！是木紋紙啦！

開始收冬衣！週末高溫飆31度　未來一週僅「這兩天偏涼」

劉香慈30分鐘順產「打開驚喜包」！親手剪二寶臍帶：是弟弟

中職／洋將未有離台消息　丘昌榮較擔心改為單一球季

海空航運受阻　「義新歐」載11個萬口罩＋766套防護服前往馬德里

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

氣溫變化大！彰化蛋中雞場爆發禽流感　撲殺2萬1680隻土雞

特斯拉自動輔助駕駛「才開10秒就撞車」！鑽進貨車底直接變敞篷

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

義大利返深圳！女大生「全程28小時」不吃不喝

「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩 ：別再說謊！

義大利總死亡人數「已超中國最高紀錄」！

譚德塞：已商定中國供應商名單！

陸消失1447萬電信用戶　真相來了

口罩只給美國　陸媒：民進黨上貢、做奴才

出院31天後　26歲妹再呈陽性！

滯英1.5萬小留學生「無校可住」　166名家長「聯署請求包機回家」

大陸連續3日本土0新增！

陸輪船赴沙國搶原油　真相出爐了

4cm繡花針刺穿3個月嬰兒心臟　孩子父親曝原因

一家三口復陽　70歲老人更嚴重了

廣州萬孚生物：已供台灣上萬份新冠檢測劑

更多熱門

相關新聞

陳建仁揭這些國家都來問台灣防疫

陳建仁揭這些國家都來問台灣防疫

對於政府目前的疫情因應，總統蔡英文19日下午偕同副總統陳建仁在總統府敞廳發表談話，並接受媒體提問。陳建仁提及，有接觸許多國際友人來詢問關於防疫的工作，包括美國的哈佛大學、史丹佛大學、日本東京大學，以及香港和英國等學者專家。

破除確診迷思　副總統陳建仁親筆「畫重點」

破除確診迷思　副總統陳建仁親筆「畫重點」

台美簽防疫夥伴　新華社：仇中媚美造成破口

台美簽防疫夥伴　新華社：仇中媚美造成破口

陳建仁打臉英佛系防疫：確實不可行

陳建仁打臉英佛系防疫：確實不可行

陳其邁專訪／那一夜，與陳建仁師徒對談

陳其邁專訪／那一夜，與陳建仁師徒對談

關鍵字：

新華社陳建仁維基百科核酸檢測

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

雷／《梨泰院》朴敘俊異常舉動網氣瘋

「姐啊！妳在現場都不幫我」　死者託夢訴苦她內疚報警

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面