陸官媒反嗆陳建仁　維基百科資料做依據「舉世獨有」

▲新華社又發文反擊，報導指出陳建仁公然胡說造謠。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

日前副總統陳建仁19日在臉書分析各國新冠肺炎（COVlD-19）的檢驗情況，只有中國大陸和伊朗，官方資料沒有列在《維基百科》，疫情資訊不夠透明。對此，大陸官媒一連兩天反擊，新華社21日再度發文，文章指出陳建仁是「披著專業外衣，公然胡說造謠。」

▲副總統陳建仁質疑大陸資訊公開不完整。（圖／記者李毓康攝）

新華社內文，「陳建仁搬出維基百科的資料診斷攸關人命的醫學問題，一邊誇讚台灣病毒檢驗陽性率低、涵蓋率高，毫無根據地造謠攻擊大陸的防疫資訊毫不透明。」其披著專業外衣，背離科學嚴謹，公然胡說造謠，性質尤為惡劣。



由於維基百科是一個可自由編輯、修改內容網站，新華社也提出質疑，一位頂著學術光環的公共衛生專家，對大陸衛生部門及世衛組織面向全球持續公佈的專業，資料完全視而不見。「靠著說不出來源的報導和非專業網站的數字來做專業判斷，真是舉世獨有。」

▲陳建仁臉書分享資訊，不同國家的疾病致死率會按病例嚴重分布不同而異。（圖／翻攝陳建仁臉書）

新華社指出，「是為了反駁台灣媒體對政府是否通過控制篩檢量以營造無社區傳播假像的質疑」，進而推論出台灣檢驗涵蓋率高於韓國的結論，台灣和韓國的檢測人數分別是約2萬和30萬，2萬>30萬，報導稱「只能說，陳建仁的數學邏輯水準超群絕倫。」

另外，陳建仁曾提到「另有報導指出，中國大陸自20日開始，將不再檢驗疑似病例的病毒。」對此，新華社提出反擊，「事實上是毫無依據的假消息，又以維基百科上沒查到大陸的病毒檢測陽性率資料，指控大陸資訊毫不透明。」

▲新華社稱，大陸沒有掩蓋病毒檢測資料，武漢市2月27日至3月2日，每日核酸檢測高達2萬人。（圖／翻攝 中新網）

該報導稱，大陸最新診療方案，病例確診需結合核酸檢測、血清特異性抗體檢測、胸部影像學檢查等多個標準。有些病例並非通過核酸檢測確診，兩者並非完全關聯。大陸方面也沒有掩蓋病毒檢測資料。以疫情一度最嚴重的武漢市為例，2月27日至3月2日，每日核酸檢測約2萬人。

新華社最後提出質疑，「相關資料在網上隨處可得，何來不透明？身為專家，陳建仁是真不懂，還是裝不懂？」世衛組織、美、英、德、以色列等國專家都指出，「大陸對疫情資訊發佈及時透明，為何陳建仁的診斷與世界公共衛生權威專家主流觀點迥然不同？」