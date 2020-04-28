碩士生竄改維基百科「配偶：楊蕙如」遭訴　蔡易餘自嘲：選後老婆不見了

▲蔡易餘維基百科遭人竄改配偶欄，當時隨即作出澄清。（圖／翻攝蔡易餘家己人）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨立委蔡易餘選舉期間個人維基百科遭竄改配偶欄，並增加「卡神」楊蕙如名字，蔡易餘認為有意圖影響選情之虞，去年12月初向嘉義縣刑警大隊報案。警方日前查出就讀台南某大學26歲翁姓碩士涉有重嫌。嘉義地檢署28日依違反選罷法起訴翁男，蔡易餘聞訊後表示尊重司法。但對於選前賺了一個老婆，選後老婆不見了，他只說「惡質抹黑很不可取」。

▲立委蔡易餘。（圖／翻攝蔡易餘家己人）

民進黨嘉義縣第1選區（海線）立法委員參選人蔡易餘，去年12月初在嘉義縣副議長陳怡岳陪同下，到嘉義縣警察局刑警大隊報案。蔡易餘接受聯訪表示，有人刻意製造不實訊息，在維基百科篡改他的資料，把楊蕙如變成他的妻子，企圖影響他的選情，因此報案處理。

蔡易餘當時表示，12月5日有人竄改維基百科資料，將自己配偶欄增加楊蕙如，40分鐘後，同樣一個IP，又把它改回來，把配偶欄拿掉。另外，有2個臉書使用者帳號將被竄改的維基百科資料，截圖散播出去，並貼文「怎麼急著把配偶欄刪除」、「資料在12月5日被改掉滅跡，所幸凡走過必留下痕跡」等用語，是有預謀的操作行為。

嘉檢起訴書指出，翁男明知蔡易餘為第10屆立法委員嘉縣第一選區候選人，與「卡神」楊蕙如並非夫妻，翁男竟以文字傳播不實之事，意圖使蔡易餘不當選。

檢方查出，翁男在2019年12月5日上午近9點，在其嘉義縣鹿草鄉下麻村的住處，以筆記型電腦登入維基百科，在蔡易餘頁面將配偶欄改為「楊蕙如」，供不特定人士瀏覽，傳播不實之事，足生損害蔡易餘名譽，並影響選民對候選人政治操守及形象的判斷。

起訴書指出，翁男所犯為選罷法第104條意圖使候選人不當選，以文字傳播不實之罪嫌，另翁男雖成立刑法加重誹謗罪，因法規競合關係，僅以選罷法論處，並提起公訴。

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