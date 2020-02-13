地牛翻身！屏東15:44發生4.0地震　最大震度3級

生活中心／綜合報導
地牛翻身！屏東在稍早的15時44分發生芮氏規模4.0有感地震，震央在瑪家鄉，震源深度35.5公里，屏東最大震度3級，高雄2級、台南及嘉義1級。
各地震度級：
● 屏東縣地區最大震度3級
3級：三地門
1級：屏東市
● 高雄市地區最大震度2級
2級：高雄市
1級：桃源
● 臺南市地區最大震度1級
1級：新化、楠西、佳里、七股、臺南市
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：大埔、番路
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
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▲地震。（圖／氣象局）
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地牛翻身！屏東在稍早的15時44分發生芮氏規模4.0有感地震，震央在瑪家鄉，震源深度35.5公里，屏東最大震度3級，高雄2級、台南及嘉義1級。
各地震度級：
● 屏東縣地區最大震度3級
3級：三地門
1級：屏東市
● 高雄市地區最大震度2級
2級：高雄市
1級：桃源
● 臺南市地區最大震度1級
1級：新化、楠西、佳里、七股、臺南市
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：大埔、番路
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
▲地震。（圖／氣象局）
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