地牛翻身！屏東15:44發生4.0地震　最大震度3級

春雷將響！中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（13）鋒面接近加上西南風增強，下午天氣轉變，西半部、東北部有陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率；周日另波鋒面報到再轉雨，隨後強烈大陸冷氣團影響，也不排除升級寒流，最冷時間點落在下周二清晨，預估中部以北、東北部低溫9、10度。氣象專家吳德榮則說，這波冷空氣強度僅次於1月底的「強寒流」，影響到下周四清晨，預計可為平地帶來的最低氣溫大約在8度。天氣風險公司也模擬今起5天降雨區域。