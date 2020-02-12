前衛生署副署長認證：防疫100分　跟17年前天差地別

▲前衛生署長認證，這次防疫工作表現是100分，圖為中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情讓全球都繃緊神經防疫，截至12日為止台灣的確診病例為18例，而且沒有社區感染案例，但是資深媒體人趙少康卻評論指出「運氣好」引發不少軒然大波。對此前衛生署副署長李龍騰則認為，台灣目前為止的防疫工作「100分」。

根據三立政論節目《鄭知道了》11日播出內容，主持人鄭弘儀對李龍騰發問指出，小英政府這次防疫工作做得好嗎？

李龍騰回應表示，「確實100分」跟17年前做天差地別，總統跟行政院長第一時間就知道第一招，第一道防線一定要堵住，不管怎麼罵就是堵住，第二招，是內部要穩住民心，讓大家知道不用擔心口罩，價格不會飆漲，數量也會足夠，第三招也就是現在才宣導說，沒有發燒、沒有感冒症狀，沒有必要戴口罩。

▲前衛生署副署長李龍騰稱讚，這次防疫工作100分。（圖／翻攝自三立iNEWS YouTube）

李龍騰說，用這樣的方式，「我相信民心會慢慢穩下來」。

前疾管局局長張峰義也指出，台灣的整個防疫體系，從SARS以後做了很大的改變，所以每年一直都有在做演練準備，也因為有專業的平時準備，再加上對的行政措施，那防疫才會有效。

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