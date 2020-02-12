台灣燈會外違法設攤罰不怕　中市府2/13固定護欄阻絕人車進入

▲台糖為了不讓業者營業，在出入口設置紐澤西護欄和封鎖線。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣燈會后里主展區開燈以來，每天都吸引數十萬人次參觀，有攤商業者看中商機，向台糖承租土地後違法設立攤販營業，盡管台糖擺設紐澤西護欄阻擋人車，市府也開出罰單，但業者依然故我，甚至移除護欄繼續營業，市府決定13日阻絕2處出入口，不讓人車進出，不容業者挑戰公權力。

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▲業者強行移走護欄、拆掉封鎖線，繼續營業。（圖／民眾提供）

台灣燈會8日開燈以來，每天吸引數十萬人次的參觀人潮，人潮就有錢潮，有業者先是向台糖承租土地，原本要作為停車場使用，結果卻是私下轉租給攤商營業，從中收取租金，已明顯違反土地使用分區管制相關規定，台糖屢勸不聽，下午在出入口擺設紐澤西護欄，並且拉起封鎖線，但一下子就被業者移除，繼續營業。

經發局表示，有些承租業者得知後已退租，但還有30多人持續營業，據了解，業者從6日承租至23日，租金10多萬元，就有3百多萬元收入，市府曾在7日和10日各開出6萬、9萬元罰單，但業者仍未停止營業，原本下午要將2處出入口固定堵死，不讓業者和運貨車進入，但考量遊客愈來愈多，決定改到明天上午執行。

經發局強調，台糖已與承租人終止租賃契約，如果承租人繼續營業，涉及刑事竊占罪嫌，為了維護台糖權益，以及遊客觀賞燈會品質，呼籲業者不要以身試法。

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