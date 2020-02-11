燈會開幕首個周末逾93萬人次參觀　盧秀燕：顧好台中這塊淨土

▲盧秀燕主持市政會議時表示，市府會全力防疫，顧好台中這塊淨土。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

盡管全球武漢肺炎疫情持續升溫，台灣燈會開燈後首個周末仍吸引逾93萬人次參觀人潮，台中市長盧秀燕11日表示，在市府全體總動員，積極監測疫情之下，才能讓市民有信心的走進園區，雖然目前台中沒有社區感染，但市府絕不掉以輕心，將繼續緊盯疫情，維護民眾健康，顧好台中這塊淨土。

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▲盧秀燕向公所員工鞠躬感謝辛勞。

市政府今天在西區公所召開市政會議，衛生局長曾梓展以「武漢肺炎疫情」為題進行專案報告，其他包括民政、社會等8個局處也報告防疫作為。

衛生局長曾梓展指出，台灣累計已有1525起通報個案，18起確診，台中市則有123起通報個案，103起排除，目前沒有發生本土確診個案及社區疫情；市府也已完成醫院、護理之家、長照機構等訪查，確保做好醫療整備及防疫措施。

至於口罩部份，曾說，至今已收到中央分配的102萬片口罩，但台中市1天就需要20萬片，因此將依據中央規定分配原則，完成配撥領用，衛生局官方網站並建立「中國武漢肺炎專區」，配合中央每日更新防疫資訊。

民政局長吳世瑋指出，台中市截至目前為止發出35支居家檢疫手機，除了不定時以電話訪問外，還有里長居家關懷，全市關懷人數有756人，透過最熟悉地方的里長查勤，有效掌控個案行蹤，讓台中市達到居家檢疫者「零」落跑記錄。

盧秀燕表示，台中面對武漢疫情，資訊都公開透明，不論市府有多少口罩、多少酒精，都在網站上一目瞭然，尤其口罩還是很缺乏，只分配到需求數的一半，因此市府訂出優先配發對象，包括醫療院所、警消、教育及弱勢，以及第一線面對民眾的公務人員，她自己就沒有戴口罩，把物資留給優先需要的人。

盧強調，台灣燈會主展區2月8日開幕後，叫好又叫座，根據統計，主展區及副展區的開幕首日合計達66萬人次，第二天更已達74萬人次，代表這次燈會相當精彩，民眾也願意出門觀賞台灣燈會，市府各局處將持續努力防範武漢肺炎，不會讓疫情出現破口。

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