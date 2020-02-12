台人困鑽石公主號　謝長廷曝郵輪隔離狀況：台灣能否派專機或船來載？

▲鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

鑽石公主號郵輪至今已有175人確診新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19），台灣籍乘客仍在船上。對此，駐日代表謝長廷12日在臉書表示，已召開專案會議並成立專案小組聯繫處理，至於台灣可不可能派專機或船隻來載回？回台灣要不要檢查隔離？需要謹慎研究。

謝長廷首先指出，鑽石公主號本有3700人，包括乘客2600位，及1100名船員，分別有日本、美國、英國、加拿大、澳洲、台灣等不同國籍，因一位香港籍乘客證實是新冠肺炎的確診病例，日本政府在認定有危害日本利益之虞，依法不准該船人員入境，目前允許靠岸補給，但人員不能下船，船上旅客依規定須在船上隔離14天，至少到2月19日止。

對於旅客隔離的狀況，謝長廷提到，郵輪房間有的光線、通風不良，悶在裡面影響健康，一起生活作息又恐增加感染機會，有些年紀大的有慢性病，所帶的藥已經不夠，也有個別乘客有發生身體不適，如關節炎、流鼻血、失眠以及皰疹等，身心壓力大，台灣乘客及家屬要求全體乘客一起檢查如上次基隆停靠的寶瓶星號郵輪一様，檢查結果陰性的准許離開回台灣。

針對因應的做法，謝長廷指出，上述需求有陸續轉達船公司和日本政府，如隔離環境、藥物（胰島素、血壓以及血糖藥）需求有陸續改善，但個別乘客的病痛如沒有發燒現象，現場醫生不會優先處理，有陸續反映家屬意見，但是否危急重大只能尊重現場的專業判斷（目前船上有29位醫生、18位護士，以及12位藥劑師）至於全部乘客都檢查一節，日本之前有說人力不足，但勞働厚生大臣在記者會時有説在商討中。

針對檢查结果若是陰性現在可否回家的問題，謝長廷說明，寶瓶星號，經檢查128位乘客（不是全部2千多位）结果，對病毒反應都是陰性，全部都准許回家，其主要原因是沒有人確診感染病例，但鑽石公主號已有這麼多確診病例，若檢查結果是陰性就離開，會涉及4個層面問题，一、法律問題，隔離時間未滿；二、安全問題，之前有確診病例是本來檢查是陰性但隔幾天變陽性；三、技術問題，如何離開？如何回台灣？四、公平問題，台灣可以先離開？或各國一致？

關於日本政府的作法，謝長廷提到，該船已成為世界新聞焦點，處理不當，批評隨之而來，而旅客當中，日本人最多，美國也有400多人，日本面臨內外壓力很大，日本對確診病例是不分國籍，予以治療，費用負擔也沉重，若可以解除隔離讓大家回去，對日本是解放，但在防疫的世界責任上沒有這樣做，也不敢偏袒哪一個乘客，依研判應該會是一致處理乘客下船離開的問題。

至於有沒有可能自己國家派出專機或專船載回，謝長廷說，美國最有可能，有400人以上，在橫須賀有基地，技術沒有問題，但目前為止，美國也是尊重日本的處理程序，並無特別動作；台灣可不可能派專機或船隻來載回？回台灣還要不要檢查隔離？需要謹慎研究，他們會持續關注並協助我在船國人，讓此案能有妥善解決以及適當處置措施。

貼文一出，網友紛紛留言，「謝謝你，請保護好船上台灣人，希望他們能化險為夷平安健康的回家」、「重要的是要時時給在船上的同胞關注打氣；讓他們知道政府及全國都在乎他們的健康安全！」、「船上有這麼多國家的人，的確要注意到公平安全性！日本當局對這問題的處理，速度真的有點慢，不過也的確棘手麻煩！」