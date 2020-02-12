連結全權委託帳戶「享每月資產撥回機制」！安聯人壽投資型保單　新增復華投信操盤

▲安聯人壽表示，民眾可透過保險公司委託專業投資機構，掌握投資趨勢。（圖／安聯人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

美中貿易戰停火，將重新塑造全球經濟關係，面對變動性高的市場環境，投資人該如何避險、持盈保泰？安聯人壽表示，看準投資人尋求專業資產管理之需求急速遞增，推出由永豐銀行獨賣的「安聯人壽豐收得利系列商品」，是繼提供聯博代操的全權委託帳戶後，新台幣保單系列近期再推出由復華投信操盤的全權委託帳戶，提供保戶多元選擇。

安聯人壽指出，該系列商品包含「安聯人壽豐收得利變額萬能壽險／安聯人壽豐收得利外幣變額萬能壽險」及「安聯人壽豐收得利變額年金保險/安聯人壽豐收得利外幣變額年金保險」，兩個投資帳戶都以長期收益增長為目標，並搭配多元資產以分散風險，又各具特色。

面對今年投資市場陷入劇烈波動階段，氛圍詭譎多變；當前市況紛擾，使得投資理財更加困難，一般民眾該如何選擇標的並掌握最佳進出場時機？安聯人壽總經理林順才表示，投資型保單的優點，在於透明、彈性且能規劃符合效益的人身保障方式，加上現在投資人愈來愈重視風險管理，有專業團隊代操管理、又能結合保障與財務規劃的投資型保險商品，在各種財務規劃工具中逐漸脫穎而出。

▲安聯人壽總經理林順才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

安聯人壽認為，過去投資型保單所連結為的投資標的，多為共同基金及ETF等，投資人仍須自己選擇投資標的，自行調整資產配置、留意風險控管。如今投資型保單連結標的提供多一項選擇，也就是全權委託投資帳戶，將資產配置交由專業團隊管理，以多元資產投資為訴求，隨市況動態調整各類資產比重，對於沒有時間與餘力隨時注意市場脈動的保戶，為相對簡便的財務規劃方式，同時也能以小額資金享有專業管理團隊的代操服務。

安聯人壽銀行保險部資深副總經理楊承清表示，為提供保戶多元選擇，「安聯人壽豐收得利系列商品」繼提供聯博代操的全權委託帳戶後，台幣保單系列近期再推出由復華投信操盤的全權委託帳戶，兩者都以追求資產穩健增長為訴求，並搭配多元資產策略來分散風險，維持長期且紀律性的投資策略，因應短期市場雜音。

楊承清說，系列保單中，連結委託聯博投信代操的全權委託帳戶，透過全球多元資產佈局，並運用聯博集團獨特的「DAA動態資產配置策略」（Dynamic Asset Allocation），結合量化分析與基本面研究，靈活調整股債資產組合，平衡風險與報酬，以期達到長期穩健的投資成果。

▲安聯人壽再推出投資型保單系列商品。（圖／安聯人壽提供）

此次新增委託復華投信的投資帳戶，採債券為主、股票為輔的多重資產配置。楊承清表示，以高透明、高效率及低成本的指數型基金作為核心標的，穩健追求最佳收益，並依獨家開發的CIS（Contrarian Investment Strategy）模型，以專業判斷、相信數據分析，捕捉市場過度悲觀／樂觀情緒反應，進一步掌握反向買入／賣出之契機，從而完成帳戶最佳配置，補足退休樂活的最後一塊拼圖。

楊承清指出，兩個全權委託帳戶都提供「階梯式月資產撥回機制」，依照基準日帳戶淨值表現提供不同資產撥回金額，讓保戶資金規劃更便利；目前客戶只要投入最低新臺幣10萬元（或3300美元），即可獲得專業投資團隊的服務，且壽險投保年齡最高可接受至80歲，讓廣泛年齡層顧客的保障及資產配置需求獲得滿足。

有專業團隊負責代操管理、又同時結合保障與財務規劃的投資型保險商品，市場持續看俏，楊承清仍提醒，客戶選購連結標的為全權委託帳戶的投資型保險商品時，還是需要隨時留意全權委託投資帳戶的淨值表現與操作狀況，以符合自身需求。而投資型保單最大的優勢，就在於保戶不必費心思在眾多的投資標的中挑選，可藉由保險公司委託專業投資機構來掌握投資趨勢，靈活配置股票或債券投資，並注意相關投資風險。