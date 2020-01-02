專業團隊助貿易戰風險管理！安聯人壽攜手兆豐銀行、瀚亞投信　合推投資型保險商品

▲安聯人壽再推出投資型保單系列商品。（圖／安聯人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

美中貿易戰進入延長賽，國際金融市場持續震盪，增加投資風險，民眾也擔心該如何避險、持盈保泰？為此，安聯人壽看準投資人尋求專業資產管理的需求急速遞增，推出由兆豐銀行銷售的「安聯人壽豐利大盈家系列商品」，連結委託瀚亞投信代操的全權委託帳戶，讓保戶資金規劃更為便利。

資料指出，安聯人壽系列商品包含「豐利大盈家變額萬能壽險／豐利大盈家外幣變額萬能壽險」及「豐利大盈家變額年金保險／豐利大盈家外幣變額年金保險」，連結的全權委託帳戶採月資產撥回，依照基準日帳戶淨值表現提供不同資產撥回金額。

安聯人壽表示，貿易戰儼然已成長期化，一旦有風吹草動，國際股市仍舊動盪不安，市場對於資本市場捉摸不定的擔憂，又怕匯率風險吃掉帳戶價值，使得投資理財更加困難，一般民眾也好奇，該如何選擇投資標的並掌握最佳進出場時機？

安聯人壽總經理林順才表示，投資型保單的優點在於透明、彈性且能規劃符合效益的人身保障方式，加上現在投資人愈來愈重視風險管理，有專業團隊代操管理、又能結合保障與財務規劃的投資型保險商品，在各種財務規劃工具中逐漸脫穎而出。

▲安聯人壽總經理林順才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

過去投資型保單所連結的投資標的多為共同基金及ETF等，投資人仍須自己選擇投資標的，自行調整資產配置、留意風險控管。安聯人壽認為，如今，投資型保單連結標的提供多一項選擇，也就是全權委託投資帳戶，將資產配置交由專業團隊管理。

投資型保單以多元資產投資為訴求，隨市況動態調整各類資產比重，對於沒有時間與餘力隨時注意市場脈動的保戶，為相對簡便的財務規劃方式，同時也能以小額資金享有專業管理團隊的代操服務，讓投資人無須緊盯市場變化，實現旅遊、財務規劃以及樂活退休的目標。

安聯人壽銀行保險部資深副總經理楊承清表示，「安聯人壽豐利大盈家系列商品」所連結的「安聯人壽委託瀚亞投信投資帳戶—收益升級（月撥回）」委由堅持績效優先的瀚亞投信專業團隊操作，瀚亞過去發行之類全委帳戶含撥回淨值皆在10元之上，成績斐然。

楊承清說，收益升級帳戶涵蓋低波動股票、高收益債、基礎建設與特別股等多元化類型的ETF，結合瀚亞代理的M&G收益優化基金，依市況靈活調整配置比例，讓保戶有機會累積資產又兼顧風險管理。

目前客戶的最低投保金額為新台幣30萬元（或等值外幣），即可獲得專業投資團隊的服務，且壽險投保年齡最高可接受至85歲，讓廣泛年齡層顧客的保障及資產配置需求獲得滿足。

▲安聯人壽表示，民眾可透過保險公司委託專業投資機構，掌握投資趨勢。（圖／安聯人壽提供）

有專業團隊負責代操管理、又同時結合保障與財務規劃的投資型保險商品，市場持續看俏。楊承清建議，客戶選購投資型保險商品所連結標的為全權委託帳戶時，還是需要隨時留意全權委託投資帳戶的淨值表現與操作狀況，並可視市場狀況調整部分資產放置於停泊帳戶中。

此外，楊承清也提醒民眾，就外幣投資型保險商品可視手上有何種閒置的貨幣來選擇用來繳付保險費的貨幣，以減低匯率變動的匯兌風險，以「安聯人壽豐利大盈家系列商品」為例，擁有新台幣及高達含美元等9種外幣繳費幣別，讓客戶的資產配置在這一波貨幣大戰中更能彈性運用，成為手中外幣資金出口的一個選項。

安聯人壽表示，現代人為了生活每天忙得不可開交，沒有多餘的時間關注市場變化，加上市場快速波動，難以客觀應變，建議不妨考慮以「投資型保險商品連結全權委託帳戶」做為個人資產配置的一環，「投資型保險商品連結全權委託帳戶」最大的優勢在於保戶不必費心思在眾多的投資標的中挑選，可藉由保險公司委託專業投資機構來掌握投資趨勢，靈活配置股票型或債券型基金，並注意相關投資風險。