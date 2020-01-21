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愛心活動獲迴響「員工自發捐款攀升6%」！安聯人壽：鼓勵民眾回饋社會

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▲▼失明、老花、白內障、視力、老人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲安聯人壽估計，2031年台灣失智人口逾46萬人。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／台北報導

景氣低迷加上選舉排擠捐款，愛心捐款冷颼颼，安聯人壽表示，與天主教失智老人基金會攜手舉辦第十二屆「『I‧我』愛我，慢性病遠離我」愛心捐款活動，獲得社會大眾及安聯同仁的熱烈迴響，安聯員工自發性捐款再次攀升近6%，累計近幾年募款的成果，安聯人壽宣布將此愛心基金捐贈予天主教失智老人基金會，投入清寒失智老人、獨居老人的長期照護計劃，提供全方位關懷。

安聯人壽表示，全球每3秒新增一名失智患者，估計2050年突破1億5200萬人；未來45年中，台灣失智人口數將以每40分鐘增加1位的速度成長，推估2031年失智人口逾46萬人，屆時每100位台灣人有2位失智者。

為喚起國人對失智症的認知與重視，安聯人壽自2006年開始與天主教失智老人基金會合作募款活動，迄今累積捐款人數已超越1萬6000人，捐款總額更破7100元，並提供近百位失智患者免費之日間照顧乃至於24小時全日養護照顧，總照護時數逾900萬小時，也為台北市、新北市1100多位獨居長輩提供送餐與居家服務。

安聯人壽資深副總經理、行銷長鄭祥琨表示，全球花費在失智症的照護成本估計2018年為1兆美元，到了2030年將倍增為2兆美元，對抗失智症已成為全球不可忽視的健康與經濟議題。

鄭祥琨說，為讓弱勢的失智症長者得到適當的照護，並喚起大眾對失智症的關注，安聯人壽連續14年與天主教失智老人基金會合作，去年除了有街頭募發票活動，第二梯次「慢性病自我管理課程帶領人培訓計畫」也成功開課，兩批企業種子講師更在台北、台中及高雄等地舉辦三梯次的自我管理課程，幫助近40位民眾瞭解如何預防早發性失智、協助延緩失智症發生。

引述哈佛商學院教授麥可波特（Michael Porter）曾說，「企業社會責任應該是公司的核心營運策略之一，而不只是錦上添花的公關而已。」鄭祥琨表示，作公益，對安聯來說，不只是捐款跑馬燈，安聯與失智老人基金會攜手投入公益以來，除了每年發動員工募款和投入企業資源為活動加溫，更一直積極思考如何鼓勵員工將對社區的關懷化為實際行動。

鄭祥琨表示，因此，去年除了動員同仁走上街頭募發票，更鼓勵「慢性病自我管理課程帶領人培訓計畫」結業的業務同仁可以扮演企業種子教師的角色，走入社區，讓愛心的種子在每個角落生根發芽，同時也象徵安聯用心回饋當地社會，深耕台灣的決心與承諾。

 
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