陳時中喊卡「陸配子女返台」！台大名醫大讚：CLOCK部長以一擋百，太帥了

實習記者賴韻如／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日緊急撤回，昨日陸委會宣布的陸配子女有條件來台措施，指揮官陳時中強調，該決定主要是以「國人優先」，因為本國籍要處理的問題就非常多了。消息一出後立即掀起熱議，就連台大名醫施景中也忍不住發文大讚。

台大婦產科重症名醫施景中，中午在個人臉書PO文指出，中國有很多好人，自己也有不少中國的醫師朋友，但是陸委會現在宣布准予陸配與其中國大陸子女入境的決策，讓施景中相當無奈，「那前面衛福部疾管署，倒底是在忙什麼？陸委會這個決策，現在真的不是時候。」

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）



不過，中央流行疫情中心指揮官陳時中卻在下午緊急召開記者會，撤回陸委會昨天的這項政策，持續「禁止目前在中港澳、不具我國籍的陸配子女入境」，對此，施景中也忍不住在文末大讚，「CLOCK部長太帥了，以一擋百! 謝謝陳時中部長!!!」

陳時中於記者會內表示，考量國內防疫相關量能，必須以「國人為優先」；他也坦言，陸配子女一開始是可以選擇國籍的，既然已經選擇了他的國籍，沒選台灣國籍，那現在就必須自己做安排、自己做承擔。

▲陳時中說，防疫上有三個原則：人在台灣，醫療絕對無差別待遇，全力救治；居家檢疫、居家隔離，無差別管理，不會因身份而有差別；邊境的管制上，最大的原則，國人優先。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）