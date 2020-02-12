母親突病逝...武漢火神山護士淚崩　向家的方向「三鞠躬悼念」

▲在火神山醫院工作的吳亞玲突然得知母親去世的消息。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

面對肆虐的新型冠狀病毒肺炎疫情，各地醫護紛紛前往武漢市支援。火神山醫院的護士吳亞玲，昨（11）日下午得知母親突發主動脈夾層破裂，在雲南昆明過世的消息，淚如雨下的她面向家的方向，三鞠躬悼念。心酸畫面傳出後，網友們紛紛大呼「好心疼」。

▲李亞玲向家的方向三鞠躬 。

據《央視新聞》報導，年輕護士吳亞玲如今在火神山醫院任職，堅持站在防疫工作一線，然而她平時身體硬朗的母親，卻在昨日下午病逝，得知消息後的她措手不及，最後哭著用鞠躬的方式，表達對母親的懷念。平復心情後，吳亞玲轉身繼續投入工作。

消息傳出後，網友紛紛表示心疼，「好難受…」、「特殊的時候，忠孝兩難全」、「心疼 也只有這兩個字能表達我的意思了」、「媽媽會理解你的！好姑娘」、「對醫護人員好一點吧，他們真的是太不容易了」。

▼ 李亞玲的背影讓網友大呼心疼。

武漢肺炎暴發以來，武漢許多醫院爆滿，大陸「火神山」醫院1月25日開工，2月2日正式完工，3日開始接收病患。這座8天內完工的醫院是照2003年SARS期間北京小湯山醫院所建，總建築面積3.39萬平方公尺，可容納1000張床位，而據中央軍委習近平批准，解放軍將抽1400名醫護人員前往武漢，承擔「火神山」武漢肺炎專科醫院醫療任務。