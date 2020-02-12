跟確診個案接觸者仍409人隔離中！15人有症狀..武漢肺炎維持確診18例

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日表示，昨(11)日國內新增53例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,668名個案，含18名確診、1,505名排除，餘隔離檢驗中(73名初驗陰性、其餘待檢驗)。除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案之接觸者尚有409人持續居家隔離，其中15人有症狀已通報(12人陰性已排除、3人檢驗中)。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有2人隔離住院中，其他244人於集中檢疫場所密切健康監測。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診44,653例武漢肺炎(COVID-19)感染個案，較昨日新增2,015例；病例中8,204例重症，1,113例死亡，疑似病例16,067例。

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除台灣之外，國際間累計496例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以國際運輸工具(日本鑽石公主號)174例、香港49例、新加坡47例、泰國33例及南韓28例為多；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施中國大陸旅遊限制措施。

指揮中心強調，民眾若經衛生單位通知為個案接觸者，或是自中港澳入境，都要依政府指示落實居家隔離或居家檢疫措施，違反居家隔離規定者，可罰30萬元，違反居家檢疫規定者，可罰15萬元。

指揮中心提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。