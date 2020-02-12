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影／195箱N95口罩藏船艙！船主遭攔辯「要給家人用」　海巡全查扣：合理懷疑走私

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記者郭世賢、張君豪、莊智勝／澎湖報導

澎湖第七岸巡隊12日中午在馬公漁港進行例行漁船登檢，赫然在一艘漁船船艙內起出逾7萬個N95口罩。對此，船主辯稱，因近日武漢肺炎疫情嚴重，所以才想載運口罩給位在七美、望安的家人、親友使用。但由於口罩數量太過龐大，海巡對於船主的說法存疑，且漁船本身就禁止載運任何貨物，因此目前已將該批可疑口罩查扣，並將船主帶回偵訊，釐清案情。

▲▼澎湖漁船查獲7.1萬片N95口罩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲澎湖漁船船艙內滿載7.1萬片N95口罩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

密錄器中顯示，當時岸巡人員正在漁船上對船長進行武漢肺炎疫情宣導，要求船隻若在海上航行發現陸籍漁船時，勿太過靠近，以免形成防疫漏洞，隨後岸巡人員檢視船艙，赫然發現內部滿載N95口罩；由於目前口罩已管制出境，因此岸巡人員立即通報並展開清點。

船主第一時間供稱，該批口罩並非要運往境外，而是準備送到七美、望安給親友使用，防範肺炎疫情。但經過清點，船艙內共有N95口罩195箱，總數量約7.1萬個，其中125箱為工業用的防塵口罩，另70箱則為醫療用口罩。

海巡署金馬澎分署指出，該批口罩數量龐大且來源不明，合理懷疑船主有走私謀取暴利可能，後續已立即通報澎湖縣衛生局、疾管署馬公辦事處及海關協處，全案已進入偵辦追查,並由疾管署馬公辦事處刻正查證口罩產地。

第七岸巡隊副隊長鄭文豪表示，經查獲攜帶超量口罩出境者，依財政部關務署於109年1月3日公告，因應武漢疫情嚴峻，為確保國内口罩需求，公告自1月24日至2月23日止，出境隨身攜帶口罩合理數量以每人最多5盒（每盒50片）為限，違者將依海關緝私條例第39條之規定，沒入貨物，得依同條例第36條第1項規定，處貨價3倍以下之罰鍰。

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獨／漁船船艙「滿載7.1萬片N95口罩」！澎湖第七岸巡隊急攔截

▲▼澎湖漁船查獲7.1萬片N95口罩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼澎湖漁船查獲7.1萬片N95口罩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼澎湖漁船查獲7.1萬片N95口罩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼澎湖漁船查獲7.1萬片N95口罩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼澎湖漁船查獲7.1萬片N95口罩。（圖／記者郭世賢翻攝）

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