顏值不是重點！「笑容滿面＋會撒嬌」身邊絕對不缺男人

▲有些人顏值不高，但卻相當受男生歡迎。（示意圖／CFP）



文／逆轉人生的戀愛戰略

有一種女生只要有男生在場，態度和說話的腔調就會立刻變得跟平常完全不一樣，一般女生看到這種女生都會說：「真令人作噁！」但是身為男生的我來看，這種女生卻是非常有魅力，為什麼呢？

這類型的女生不管男生說什麼，她們都會給予熱烈的回應，常常笑臉以對、附和男生說的話、裝作很嬌羞的樣子、假裝很驚訝或是一副什麼都不懂的樣子，耍一些這類的小心機，最重要的是超級會撒嬌。

請繼續往下閱讀...

常常讓男生會有「喔，原來她喜歡我啊，原來她對我有意思啊」的錯覺。當然她不是只有對我一個男生這麼做，最大的問題就是她對所有的男生都會這樣。

但是男生是很單純的動物，他們並不會想這麼遠，尤其是那種女生連瞧都不願意瞧一眼的男生，更會想要追求這類的女生，他們通常會傻傻上鉤然後跟她告白。因為從出生到現在，從來沒有女生會這樣對自己笑，女生當然不會就這樣接受他，她只是很享受於被告白的瞬間。

送上一段我自創的名言：「常常給予男人熱烈回應、笑容滿面的女人，身邊絕對不會缺男人。只要她不是長得像被炸彈炸過一樣醜，男人終究會拜倒在她的石榴裙下。」

事實的確如此，假如妳想要被很多男生追求，就好好觀察這類女生朋友，並且把她當成學習範本，很快就會有人追求妳了。如果照做之後，還是沒有人來追求妳的話，歡迎跟我聯絡。

★本文經高寶書版授權，摘自《逆轉人生的戀愛戰略》。