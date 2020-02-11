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宅女就是要這樣追！成為「任何芝麻小事都記得」的男生

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▲女友,做家事,正妹,賢慧,料理,烘焙示意圖。（圖／CFP）

▲只喜歡待在家的宅女，要如何攻破心房呢？（圖／CFP）

文／逆轉人生的戀愛戰略

超級怕生、只跟熟人見面、不積極接觸新事物、沒有交男朋友的意圖，以上是宅女的基本特徵。即使是把「追女生是最輕而易舉的事」這句話掛在嘴邊的我，也覺得這種女生很難追，所以我最討厭宅女了，因為追求她們真的要花很多時間。

這種類型的女生也包括常說的魚干女，下班、假日的時候就賴在家裡睡覺的女人。不喜歡跟人來往，好朋友就只有寵物，喜歡喝啤酒配烤魷魚、毛豆的女人。這樣的魚干女和宅女主要是30歲後半段的上班族。

請繼續往下閱讀...

往返於公司跟家裡就佔了她們日常生活的絕大部分，如果硬要加上其他地方的話，頂多就是週末會和家人、老朋友吃飯，或為了運動去健身房、上瑜伽課這樣。

宅女的特色就是即使沒有男人，也覺得自己的人生相當美滿。過去曾經談過一兩次戀愛，卻沒有結婚，從此之後就只專注於自己的工作，她們多半都會有幾個可以分享喜怒哀樂的朋友，因此沒有男人也不會特別覺得遺憾。

不管什麼類型的女人總會有弱點，宅女的弱點就是「孤單」。距離上一次戀愛至少超過兩年，而且年齡又到了30歲後段，雖然很享受一個人的生活，但非常孤單寂寞。要用什麼方法來攻略孤單的宅女呢？

雖然她們孤單的理由有的是因為「沒人愛」、「無法戀愛」，真正的原因其實是「沒有能引起共鳴的男人」，因此，基本方法就是給她們信心。這裡說的信心就是認同「她的價值觀」，讓她試著去認識跟自己價值觀符合的人，簡單來說就是對她說類似下列的臺詞：

「○○小姐跟我似乎是同種類型的人欸。」
「怎麼會跟我的想法一模一樣呢？我是第一次遇到這樣的人欸。」
「我也很討厭這個。」
「我也很喜歡這個。」

這些臺詞如果可以漸漸累積在她心裡，也會逐漸累積她對你的好感。到了那個時候，她的心門就會打開。

在社會上打滾多年也有幾次戀愛經驗的宅女，沒有什麼可以在一個月內就搞定她的方法。你必須要有這樣的認知：這是如同毛毛細雨要淋濕衣服般漫長的大工程。

事實上，我也曾為了認識宅女連續三個月的週末去教會或參加志工活動。在此之前，我從來沒去過教會，但是為了給她信心，我整整連續三個月的星期六、星期日都往教會跑。每個週末都參加類似打掃和跑腿的志工活動，大約過了兩個月之後，原本心如止水的她也開始有了漣漪。

這樣子還不嫌累，會有哪個宅女不被你感動呢？到了這個地步，只差最後臨門一腳就成功了。這一腳就是把她說的話記下來，做些令她感動的事。

你必須成為「任何芝麻小事都記得」的男生。

最簡單的例子就是當她說：

「昨天把圍巾弄丟了，現在感覺脖子空空的呢。」

你就可以在隔天或下次見面時送她一條圍巾當禮物，更高明一點還要記得她喜歡寶藍色還是桃紅色，挑她喜歡的顏色送她，認真聆聽的男人對女生來說就是最性感的。

▲逆轉人生的戀愛戰略。（圖／高寶書版提供）

★本文經高寶書版授權，摘自《逆轉人生的戀愛戰略》。

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