國民黨請客拚選舉？　游淑慧：請的人大膽，吃的人勇敢

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨12日下午2點舉行黨主席補選政見發表會，但前一天，前國民黨主席洪秀柱在臉書呼籲，武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情持續擴大，國民黨應暫緩黨主席補選及中常委選舉。對此，國民黨台北市議員游淑慧也分享洪秀柱的貼文，並表示「國民黨這時候真的要還要選舉嗎？」

游淑慧指出，這個問題在台灣武漢肺炎病例數新增到兩位數，就不斷有人私下問她，其中有黨員、有媒體、也有一般民眾，再二十幾天就是投票日，但疫情沒有降溫的跡象，而因為疫情所衍伸的各種民眾恐慌和經濟衝擊也日漸嚴重。

游淑慧坦言，被問到這個問題，她也不知如何回應，到底黨主席補選和共同防疫孰輕孰重？當選舉碰上疫情，真是兩難，如期舉辦怕防疫問題，延期選舉更怕選舉陋習接踵而來，2017年黨主席選舉，可能有些黨員還記得，當時的爆增黨員、請客吃飯、拉人動員、互相攻擊，所有的負面新聞大概都齊。

游淑慧指出，除了主席補選、還有中常委改選，而中常委的選舉文化，「嗯嗯，也讓人沒什麼信心；綁票、換票、送禮、請客⋯」為了投票才開始補繳黨費的狀況仍然存在，請客吃飯的傳言也陸續傳出，越是延後選舉，越讓有些人有時間繼續運作。

游淑慧直言，「唉，說真的，若疫情警戒的時刻還請客吃飯，只能說請的人大膽，吃的人勇敢」，不太熟悉黨的各種辦法和制度，畢竟國民黨好像常常可以彈性變化。

至於有沒有兩全其美的辦法，游淑慧說，曾天真地想，是否乾脆由國民黨目前最有民意基礎的15個黨籍縣市首長，直接來進行不具名投票選出？如此以來可達到4個效果，一、省選舉成本（國民黨已經很窮了），二、減低選舉造成的防疫風險和觀感。

游淑慧再指，第三、2022年拚連任的縣市首長也不會搬石頭砸腳，勢必選出心中覺得對國民黨最好的人選；第四、這15個國民黨籍的縣市首長，既有民意也有黨意，也有足夠的公信力。

游淑慧還說，「看到柱柱姊也發文憂慮此事，才知道原來擔心的人不只我」，但不管是如期、延期或彈性處理都可以，最低限度只希望整個過程乾乾淨淨、漂漂亮亮、和和氣氣。