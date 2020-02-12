因應疫情延後開學　梅山太平國小到宅伴讀學習進度不落後

▲因應武漢疫情延後開學，太平國小推到宅伴讀。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部因應武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情，日前宣布高級中等以下學校108學年度第2學期開學日延後到2月25日。多出兩週的假期讓許多家長擔心孩童的學習進度，梅山鄉太平國小因應疫情延後開學的措施，擔心全校26位學童學習進度因此延誤，在原訂2月11日開學日，辦理「不一樣的開學日！線上學習宅配到家」活動，由校長黃彥鈞帶領了全校12名教師，將教育部補助的26台chromebook分送到每位學生的手上，並為學生及家長示範介紹線上學習平台的使用方式。期盼他們善用2週的假期，不讓學習因防疫措施而暫停。

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校長黃彥鈞表示，學校團隊在防疫的假期中，全校老師依然到校備課，並自發性的將資訊設備送到學生家中；往後也將透過指派作業的方式在線上學習的平台上掌握每個學生的學習狀況，等正式開學後就可以無縫接軌，讓學生的學習更加充實。也積極鼓勵師生參加嘉義縣「居家防疫、學習持續」獎勵活動，透由教師線上指定學習任務、學生居家上線完成學習，讓教學無限且多元。

另外，校方關心孩子身體狀況，也宣導「勤洗手比戴口罩重要」，有呼吸道症狀、免疫力差及進出醫院才需戴口罩，同時也呼籲學生及家長避免出入人多密集的場所。

為因應開學前的假期，教育處鼓勵學生透過線上學習平台進行學習，提供了嘉義縣「居家防疫、學習持續」線上學習平台懶人包參考DM，分享給嘉義縣各校親師生使用，例如：「PaGamO及因材網在延長寒假中的運用，一起停課不停學」。教育部及國家圖書館也精選多元豐富的線上閱讀及學習資源，讓師生在居家防疫同時，也能依然不停歇地學習。