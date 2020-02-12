LIVE／髮夾彎撤回陸配子女管制措施！指揮中心1300記者會說明

記者黃凱翊／綜合報導

府院最新定調，由於武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情持續擴大，不少民眾對於陸配子女的管制措施有疑慮，因此決議將撤回陸委會昨(11)日提出所有對陸配子女的管制措施，不具我國國籍的陸配子女，目前仍滯留在中港澳者，不會同意入境。中央流行疫情指揮中心在13時召開記者會，針對陸配來台和檢疫作為再度說明。

今(12)日記者會出席名單為，中央流行疫情指揮中心莊人祥監測應變官、中央流行疫情指揮中心周志浩執行官、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、外交部臺日協謝柏輝副秘書長、陸委會蔡志儒處長、醫福會王必勝執行長。

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▲陸委會陳明通主委11日提出陸配子女管制措施方案，引起大眾疑慮。（圖／記者莊喬迪攝）

原先11日有關對中國大陸人士入出境管制相關措施之說明如下：

因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情發展，基於防疫減少人員移動風險，考量人道精神並兼顧人員防疫管理，經相關機關會商並提報中央流行疫情指揮中心決定，自109年2月12日0時起，對中國大陸人士入出境管制，採取下列措施：

一、 目前以商務履約、跨國企業內部調動、投資經營管理、駐點服務、團聚及短期探親等6類事由，已經在臺停留之中國大陸人士，申請延長停留期限，得專案逐次核給15天。

二、 持社會考量專案長期居留證或長期探親證之國人或陸配的中國大陸子女，基於家庭團聚及人道考量，准予入境，入境後須居家檢疫14天。

由於第二點的管制措施引起民眾疑慮，指揮中心將在13時記者會時宣布，撤回所有對陸配子女的管制措施。