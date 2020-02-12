不斷更新／WHO：北韓0確診　日鑽石公主號174例感染「全國203例」

▲ 武漢肺炎在全球引起恐慌。（圖／路透社）
記者丁維瑀、陳宛貞、張方瑀／綜合報導
「2019新型冠狀病毒」疫情蔓延全球，截至今（12日）早已經造成1115人死亡。世界衛生組織（WHO）在台灣時間11日晚間正式將其命名為COVID-19，同時警告，武漢肺炎帶來的威脅可能更甚恐怖攻擊，預計於18個月後備妥第一批疫苗，呼籲各國做好長期抗戰的準備。
各國確診狀況如下：
【14：10】
美國喬治亞州衛生部門表示，近期從中國返回美國約200位民眾，正在自主觀察是否出現新型冠狀病毒的症狀；這些旅客來自中國湖北省以外的區域，沒有表現任何症狀，因此在家自主隔離。
美國目前確診13例，加州有7例、伊利諾州2例，亞利桑那州、麻薩諸塞州、威斯康辛州、華盛頓州各1例。
【11：30】
被多國拒絕停靠的荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）仍在海上航行，船上包含1455名乘客與802名船員，並無確診病例；其中1455名乘客的國籍為650名美國籍、271名加拿大籍、127名英國籍、91名荷蘭籍、79名澳洲籍、57名德國籍、30名中國與香港地區，還有另外150人來自其他國家。
【09：40】
今晨日媒報導，停在日本橫濱港外的鑽石公主號郵輪上新增39起病例，其中4例為重症患者，全船確診人數也來到174人，另有1名檢疫官確診。《共同社》約於台灣時間9時30分修正指出，這4起重症病例並不在今晨新增的39起病例中，為更早確診的船上人員。
東北亞：3國
日本：確診203例（橫濱外海郵輪174例，日本境內29例）
北韓：傳聞7例（WHO及北韓政府稱確診0例）
南韓：確診28例
中東：1國
阿拉伯聯合大公國：確診8例
東南亞：6國
新加坡：確診47例
越南：確診15例
馬來西亞：確診18例
泰國：確診33例
菲律賓：確診3例
柬埔寨：確診1例
歐洲：9國
西班牙：確診2例
英國：確診10例
比利時：確診1例
德國：確診16例
瑞典：確診1例
芬蘭：確診1例
法國：確診11例
義大利：確診3例
俄羅斯：確診2例
北美：2國
加拿大：確診7例
美國：確診13例
大洋洲：1國
澳洲：確診15例
南亞：3國
印度：確診3例
斯里蘭卡：確診1例
尼泊爾：確診1例