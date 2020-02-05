華航機師遭控邀空姐進廁所…噁喊「妳這小妖精挺厲害」　判賠10萬確定

▲華航張姓機師遭控對空姐性騷，甚至企圖將她拉進廁所，一審判機師須賠10萬，2月5日二審維持原判；機師不滿空姐毀損名譽，另提告訴求償100萬，北院目前審理中。（示意圖，非當事班機／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

華航張姓機師遭空姐控訴性騷、甚至企圖將她拉進廁所，還意猶未盡地與客艙經理討論「這個妹妹好可愛啊，很可口，很Sexy，讓人想咬一口」，讓該名空姐回家後情緒崩潰，罹患創傷症候群。北院一審判張須賠10萬，上訴後於2月5日敗訴，判賠10萬元定讞。

空姐控訴，張姓機師於2017年10月間的班機上，先是叫住她說，「喂！妳皮膚很白耶，輪廓也深，像妳這樣的姿色可是國色天香、超級美女呢」，讓她一陣錯愕，不料正想離開時，張男竟出手捏起她的袖口，喊著「妳來妳來，你進去廁所，我有事跟妳說」，讓她嚇得禮貌應付後，趕緊逃離現場。

之後空姐又聽到張姓機師與客艙經理在討論她，她本想藉專心工作轉移注意，不料班機落地後，張姓機師竟再從她身後小聲說，「妳這個小妖精挺厲害的嘛，把妳們客艙經理也搞得心癢癢的阿」，讓空姐回家暴哭，之後更食慾不振、失眠作息大亂，經診斷有創傷症候群；華航性騷擾申訴委員會調查後，認定性騷行為成立。

張姓機師一審判賠10萬後，不僅對本案上訴，還反告空姐捏造不實內容，影響他的名譽及工作，求償100萬並要求道歉；日前他在妻子陪同下出庭，表示空姐不但對控訴內容提不出證據，又扭曲他在庭上的說詞，向華航舉報他有「自殺傾向」，一度危及工作，目前案件在北院審理中。

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