陸委會開放陸配子女來台「改2條件」專案申請　網友洗板吵翻：先處理現況！

▲陸委會開放陸配子女來台2條件專案申請，在網路上引發討論。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

為因應「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）也就是武漢肺炎疫情，政府對大陸來台旅客實施旅遊限制，不過陸委會在今天宣布，基於家庭團聚與人道考量，開放陸配與在中國大陸的子女12日起可以入境，但必須在台居家檢疫14天，相關消息發布後在網路上引發熱議，不過網友也發現陸委會剛發布完消息，隨後就把新聞稿刪了，引起許多揣測。

陸委會11日參與中央流行疫情指揮中心記者會，宣布自2月12日起，針對中國大陸出入境管制措施，陸配與其中國大陸子女，基於家庭團聚與人道考量，准於入境，但入境後需居家檢疫14天。

▲有網友發現，陸委會已經刪掉了新聞稿。（圖／翻攝自PTT）



陸委會大約在今天下午14時左右，公布開放來台的消息，但是有網友在17時發文指出，原本點進去還有編號023號新聞稿，剛剛點進去今天的新聞稿已經刪掉了，究竟是被大家罵翻政策準備轉彎了，還是頂不住壓力只好刪文了呢？

網友對於這則發文則在底下留言回應表示，「應該轉了DPP最近都會看風向治國」、「繼續監督，刪文不代表政策沒了」、「看晚上會不會加開記者會說明吧！」、「刪文到底什麼意思，當台灣人塑膠？」、「不要讓陳時中的努力化為泡影」、「彎道情人最佳的廣告，只有不想轉的彎沒有轉不過的彎」。

針對來台的議題，指揮中心晚間緊急召開記者會再次說明，絕對不是大家誤會的開放陸配大陸親人來探親，開放陸配子女來台必須有條件，如果是原來就拿居留證在台灣生活，符合「未成年、大陸沒親人或沒有能力照顧」，就可以專案提出申請。

陸委會針對對中國大陸人出入境管制，採取2項措施。第一是目前以商務履約、跨國企業內部調動、投資經營管理、駐點服務、團聚及短期探親等6類事由，已經在台停留之中國大陸人士，申請延長停留期限，得專案逐次核給15天。

第二則是持社會考量專案長期居留證或長期探親證之國人或陸配的中國大陸子女，若是未成年、大陸沒有親人或親人沒能力照顧，可以專案申請，但入境後須居家檢疫14天。陳明通強調，政策主要目的是把孩子接回來，但必須符合未成年和大陸親友沒有能力照顧。

網友針對陸委會在記者會中的回應則表示，「真的先不要~家人終究是可以團圓，但真的不是現在」、「與其讓陸配來不如讓台公過去較快」、「陳時中的眼淚流不完了」、「應該是台人要先想辦法接回來吧」、「能不能先把現況處理好，我們的醫療防疫資源夠支撐嘛？」